Россия понесла наибольшие потери: в ВСУ похвастались новым рекордом на одном из направлений
За сутки ряды ВС РФ "проредили" на 645 бойцов. Еще десяток российских оккупантов оказался в плену.
Украинские защитники установили новый рекорд по вражеским потерям на поле боя. Деталями 13 февраля поделился командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
Он сообщил, что за минувшие сутки российских оккупантов на Таврическом направлении уменьшилось на 645 голов. Это самый большой показатель с начала 2024 года.
Генерал заявил, что интенсивность боев растет. ВС РФ также установили 12 февраля рекорд на передовой. Враг совершил наибольшее пока за год количество артобстрелов — 1267. Также было зафиксировано 67 авиаударов.
"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", — подчеркнул Тарнавский.
ВСУ за сутки удалось уничтожить или повредить:
- 5 танков;
- 7 боевых бронемашин;
- 8 артсистем;
- 10 автомобилей;
- 1 единицу специальной техники;
- 1 склад боеприпасов;
- 1 "важный объект противника".
В общем российские войска потеряли 41 единицу техники, если не учитывать беспилотники. Вражеские потери БПЛА различных типов составили 280 единиц.
"При этом ударные дроны "Ланцет" и ZALA (по 1 ед.) в Донецкой области удалось уничтожить из стрелкового оружия", — отметил Тарнавский.
Под Авдеевкой удалось взять российских бойцов в плен. Обменный фонд пополнили 10 оккупантов.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе прилетело по ВС РФ. Это запустило процесс разминирования склада вражеских боеприпасов.
Украинские защитники установили флаг на левом берегу Херсонской области.