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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия понесла наибольшие потери: в ВСУ похвастались новым рекордом на одном из направлений

ВСУ, украинская армия, украинские военные, бои в Украине, война в Украине
Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал | Иллюстративное фото

За сутки ряды ВС РФ "проредили" на 645 бойцов. Еще десяток российских оккупантов оказался в плену.

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Украинские защитники установили новый рекорд по вражеским потерям на поле боя. Деталями 13 февраля поделился командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он сообщил, что за минувшие сутки российских оккупантов на Таврическом направлении уменьшилось на 645 голов. Это самый большой показатель с начала 2024 года.

Генерал заявил, что интенсивность боев растет. ВС РФ также установили 12 февраля рекорд на передовой. Враг совершил наибольшее пока за год количество артобстрелов — 1267. Также было зафиксировано 67 авиаударов.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", — подчеркнул Тарнавский.

ВСУ за сутки удалось уничтожить или повредить:

  • 5 танков;
  • 7 боевых бронемашин;
  • 8 артсистем;
  • 10 автомобилей;
  • 1 единицу специальной техники;
  • 1 склад боеприпасов;
  • 1 "важный объект противника".

В общем российские войска потеряли 41 единицу техники, если не учитывать беспилотники. Вражеские потери БПЛА различных типов составили 280 единиц.

"При этом ударные дроны "Ланцет" и ZALA (по 1 ед.) в Донецкой области удалось уничтожить из стрелкового оружия", — отметил Тарнавский.

Под Авдеевкой удалось взять российских бойцов в плен. Обменный фонд пополнили 10 оккупантов.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе прилетело по ВС РФ. Это запустило процесс разминирования склада вражеских боеприпасов.

Украинские защитники установили флаг на левом берегу Херсонской области.