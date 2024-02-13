"Треба напружитися всім": Сирський окреслив головну мету ЗСУ (відео)

За словами Олександра Сирського, ЗСУ перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції, тому українським бійцям необхідно виснажити противника, завдати йому максимальних втрат.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ще до призначення на нову посаду дав інтерв'ю, під час якого повідомив про новий етап війни, цілі України, а також співвідношення втрат на фронті. Про це він розповів німецькому телеканалу ZDF.

"Ситуація на фронті досить напружена в декількох напрямках. Характеризується щоденними наступальними діями противника за кількома напрямками. Фактично у всій смузі відповідального мого угруповання", — розповів він.

Також Сирський зазначив, що ЗС РФ розпочали глобальний наступ із 3 жовтня — уже 4 місяці противник веде наступ великої інтенсивності. Тому ЗСУ вже перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції.

"Мета нашої операції — виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримання підготовлених рубежів оборони", — пояснив Головнокомандувач ЗСУ.

Водночас, за словами головкому ЗСУ, технологічний прогрес, зокрема застосування безпілотників, змушує війну перейти в нову стадію.

"Ця війна підвищує значення технологічного прогресу в збройних силах і самого прогресу збройної боротьби. Ми вже бачимо, і для нас це не новина, використання наземних роботизованих платформ. Модулів, керованих дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію", — додав він.

Також він прокоментував і готовність України до продовження опору.

"У нас вистачає і сили духу, і натхнення. Ми не можемо покинути нашу територію під ногою окупанта. Але нам потрібна підтримка і допомога", — сказав він.

За його словами, успіх України на фронті залежить від рівня підтримки та ефективності наших дій — стійкості та сили духу при цьому вистачає, а підтримки боєприпасами і технікою — ні.

"Треба нарощувати виробництво. Цей процес запущений. Тому що ми спочатку маємо розраховувати на свої сили. Не тільки партнерів. Ну і звичайно потрібно вдосконалювати тактику. Для нас головна цінність — життя наших солдатів і офіцерів. Ми не можемо дозволити собі таке ставлення, як роблять російські начальники, коли вони проводять практику м'ясних штурмів. Їхні втрати, особливо загиблими, у 7-8 разів перевищують наші втрати", — заявив Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що ЗСУ мають закінчити з виходом на кордони України.

"Решта варіантів не розглядається, тому що іншого виходу в нас просто немає. А це означає, що все суспільство має згуртуватися навколо загальної справи перемоги. Треба напружитися всім", — сказав він.

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський.

Президент зазначив, що очікує від Сирського розробку детального плану дій ЗСУ на 2024 рік, зокрема він має бути реалістичним і враховувати поточну ситуацію на фронті.

Крім того, Фокус писав, що 9 лютого міністр оборони Рустем Умеров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели першу робочу нараду. Вони говорили про план дій ЗСУ на цей рік, а саме про налагодження системи логістики та задоволення армії необхідними потребами.