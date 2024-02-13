"Де ти, серденько": вдови бійців ЗСУ показали останні повідомлення коханим (фото)

Українки у соцмережах поділились останніми щемливи повідомленнями, які вони надсилали своїм коханими, які загинули на війні.

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Наречена загиблого українського льотчика Андрія Пільщикова ("Джуса") Меланія Подоляк у соціальній мережі Х виклала допис з останніми повідомленнями, які їй надсилав коханий. Дівчина пішла на такий крок, коли побачила у соцмережах допис іншої дівчини Катерини Маліновської, яка також втратила коханого на війні.

"Так виглядає, що рефлекс у всіх однаковий з першої хвилини…Ось чому важливо говорити і ділитись болем. В такі моменти ти розумієш, що в тебе нормальна реакція була, і ти не здуріла, — написала Меланія і прикріпила останнє листування з "Джусом".

Під дописом Меланії українські дівчата і жінки почали ділитися повідомленнями, які надсилали коханим хлопцям, чоловікам, друзям, батькам і родичам, але які так і залишилися без відповіді.

"Я без тебе це життя не вивезу", "Боюсь, що ця тиша стане вічною", "Киця, не лякай мене так", "Дуже чекаю і не припиняю сподіватись", "Де ти, серденько", — ось такі повідомлення навіки залишилися непрочитаними.

Нагадаємо, 25 січня 2024 року керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла, наречена загиблого героя УКраїни Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова вважає, що після перемоги в російсько-українській війні всередині України буде другий фронт. Дівчина пояснила, що тоді в Україну почнуть повертатися ті, хто зацікавлений у "розпилюванні бюджетів". "Прибіжать, як миленькі" тоді, коли в Україні прийдуть гроші з-за кордону на відновлення, на реінтеграцію, вважає Михайлова.

Раніше, 8 січня 2023 року, Михайлова обурилася жартом про вдів, який озвучила учасниця YouTube-проєкту "Алкоміки" Вікторія Таран. Жарт було опубліковано в Instagram-акаунті резидентів "Столичного стендапу". Зі слів Михайлової, коміки, які жартують про українок, котрі втратили близьких на фронті, "плюють в обличчя" тисячам українських вдів, осиротілих дітей та матерів.