ЗС РФ просунулися біля Бахмута: ISW назвав території, які захопили росіяни (карта)

У районі Білогорівки, Веселого, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, у районі Шумів і Південного тривали позиційні бої 13 лютого, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 13 лютого.

"Російські сили просунулися на захід від Бахмута на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 13 лютого", — ідеться в повідомленні.

За інформацією речника української бригади, що діє в районі Бахмута, російські військові частково просуваються біля Богданівки та захоплюють буреломи або ліси біля населеного пункту. Він зауважив, що російські військкори неправдиво стверджують, що ЗС РФ просунулися в межах двох кілометрів від Часового Яру.

12 та 13 лютого російські мілблогери заявили, що частини 98-ї повітряно-десантної дивізії, зокрема й підрозділи її 331-го полку ПДВ, просунулися в напрямку Богданівки, на захід від траси O0506 (Хромове — Часів Яр) і в бік Іванівського.

Аналітики ISW розповіли, що позиційні бої тривали в районі Білогорівки, Веселого, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, у районі Шумів і Південного.

Бахмутський напрямок

Ситуація біля Бахмута: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 6:00 14 лютого українські військові відбили десять атак російських військових на Бахмутському напрямку. Зокрема, це сталося біля Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Нагадаємо, 13 лютого офіцери Державної прикордонної служби з бригади "Помста" розповіли, що за пів року біля Бахмута Донецької області в 90% випадках російську техніку знищили українські безпілотники. За їхніми словами, дрони фактично замінили артилерію на цій ділянці фронту.

Того ж дня офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров розповів, що українські бійці не можуть повною мірою відповідати на масовані удари ЗС РФ на трьох ділянках фронту через недостатню кількість снарядів.