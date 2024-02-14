Підуть із іншою стратегією: військовий спрогнозував, яким може бути новий наступ ЗС РФ на Київ

Засновник батальйону "Хорт" Павло Патарецький зазначив, що для успіху Росії потрібна перевага в п’ять разів. Він підкреслив, що повномасштабний конфлікт в Україні — "на роки".

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"Під час наступу потрібна потрійна перевага — це якщо на тебе ніхто не чекає. Якщо ж на тебе очікують, то перевага має бути в п’ять разів. Тоді, можливо, буде успіх. Але все одно, на мою думку, наступ буде", — сказав він.

Однак військовий припустив, що цього разу ЗС РФ наступатимуть за іншою стратегією. За його словами, найімовірніше, це буде повітряно-десантна операція із серйозною артпідготовкою.

"Боротимемося. Війна ця — на роки. Вона не може закінчитися навіть деокупацією Криму. Вона закінчиться лише тоді, коли буде розпад Росії", — підкреслив Патарецький.

До того ж, на думку захисника, в РФ мають забрати ядерну зброю. Водночас Україна "обов’язково" має вступити в НАТО.

"І лише тоді можна буде видихнути. У решті випадків — це буде не перемога, а лише перерва до наступної російської наступальної операції", — пояснив Патарецький.

Він наголосив, що якби Росія у 2014 році не окупувала б Крим, повномасштабна війна розпочалася б ще раніше.

"Росіяни зайшли, зайняли позиції. І три дні взагалі нічого не відбувалося. Вони вичікували, якою буде наша реакція. Але опору практично не було. Були мітинги, були прапори проти автоматів, були співи гімну в той час, коли потрібно було стріляти хоча б у повітря. Наша реакція була ніяка. Ніхто не зробив навіть попереджувального пострілу в повітря. Хоча ми були зобов’язані захищати нашу українську землю. Але з боку української влади була повна бездіяльність", — згадав військовий.

Нагадаємо, молодший сержант ЗСУ Станіслав Бунятов поділився деталями провального штурму російських окупантів на Мар’їнському напрямі.

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