Згадаймо підводний човен "Курск": Плетенчук прокоментував потоплення "Цезарь Куников"

Спікер українських ВМС зазначив, що з 13 кораблів Чорноморського флоту РФ, які були в окупантів на момент повномасштабного вторгнення, на ходу залишилося тільки п'ять одиниць.

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Українські морські сили потопили великий десантний корабель (ВДК) "Цезарь Куников" Чорноморського флоту РФ. Коментуючи подію, речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" пригадав слова російського президента Володимира Путіна, який колись сказав про підводний човен "Курск": "Він потонув".

Ідеться про атомний підводний ракетоносний крейсер "Курск" ВМФ Росії, який затонув у Баренцевому морі внаслідок катастрофи 20 серпня 2000 року. Тоді на його борту загинули всі 118 осіб екіпажу.

"Як говорив президент Російської Федерації свого часу: "Вона потонула". Ось у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезарь Куников", — сказав Плетенчук.

Він також відзначив результативну роботу співробітників Головного управління розвідки, завдяки якій черговий військовий корабель окупантів пішов на дно. Після знищення ВДК, підкреслив Плетенчук, із 13 кораблів російського флоту в Чорному морі на ходу залишилося лише п'ять одиниць.

"755 проєкт дуже популярний у Військово-морському флоті РФ. Цей ВДК має багато і власного озброєння, і відповідні можливості щодо висадки десанту на необладнане узбережжя. І станом на зараз із 13 кораблів, які були в розпорядженні Чорноморського флоту на початок вторгнення, повноцінно залишилося 5 одиниць", — сказав речник українських ВМС.

Плетенчук також відзначив дату ураження російського ВДК. Річ у тім, що корабель був названий на честь радянського офіцера Цезаря Кунікова, який загинув 14 лютого 1943 року.

"Може, це погана удача, не кожному Цезарю вдається двічі померти в один день", — сказав Плетенчук.

Дмитро Плетенчук про потоплення ВДК "Цезарь Куников" (дивитися з 40:02)

Раніше було опубліковано кадри атаки українських морських безпілотників Magura V5 на десантний корабель "Цезарь Куников" поблизу Алупки. У ГУР повідомили, що внаслідок ураження корабель зазнав критичних пошкоджень і почав тонути.