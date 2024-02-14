Цілі не змінилися: не можна вірити заявам Кремля про мир, — естонська розвідка

За словами глави Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розіна, європейський континент живе поруч із дуже злою державою, яка продовжує вести війну проти своїх сусідів. Амбіції Кремля дуже великі.

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Російська Федерація останнім часом активно може поширювати заяви про можливий мир у війні з Україною, однак це не відповідає дійсності. Таку думку висловив глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, передає ERR.

За його словами, Кремль у реальності має намір вести тривалу війну, тому вірити словам про можливе мирне врегулювання конфлікту найближчим часом не варто.

"Ми живемо поруч із дуже злою державою, яка веде завойовницьку війну проти свого сусіда і чиї амбіції більші, ніж тільки ця країна, Україна, і чиї амбіції також спрямовані на зміну всього європейського порядку безпеки. В останні два роки ми бачимо, як ведеться війна. На щастя, мети не було досягнуто, але ми також бачимо, що ці цілі — політичне і військове поневолення України — не змінилися", — заявив Каупо Розін.

Окремо було зазначено, що у Москви є можливість продовжувати війну стільки, скільки буде потрібно. Однак поширення чуток про "зацікавленість" Кремля закінчити все продовжиться. Хоч ніяких дій він не робить.

"Росія розглядає як один із чинників ризику для себе підтримку України з боку Заходу, тому один із напрямів її дій — підірвати і, бажано, припинити підтримку Заходу. Ми бачимо, що є різні люди, якими Росія намагається маніпулювати як інформаційними агентами або агентами впливу на Заході, і цей наратив про світ — дуже поширена тема, яку продавлюють. Про нього Заходу розповідають різні російські аналітики, які ще можуть подорожувати, академіки і так далі. Таких розмов про мир дуже багато", — заявив далi Каупо Розін.

При цьому, представник естонської розвідки вважає, що розмови про мир подобаються суспільству на Заході, але не варто обманювати себе цим терміном. Річ у тім, що невелике перемир'я справді заморозить конфлікт, однак не покладе йому край.

У Росії буде час на те, щоб зібратися силами і відновити повноцінну війну, продовжує Каупо Розін.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін пропонував США заморозити війну в Україні, але переговори не увінчалися успіхом. Джерело в Сполучених Штатах у коментарі журналістам заперечило будь-які офіційні контакти з Кремлем і заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах "за спиною" у Києва. Однак, за його словами, між росіянами "не в уряді", ймовірно, були неофіційні розмови.