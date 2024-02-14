"Доля догнала їх": Україна знищила усі три російські ВДК, які вдерлись у порт Бердянська

Останнім кораблем, що залишався на поверхні води, був "Цезарь Куников". У ВМС розповіли, що він був озброєний та міг брати участь в боях.

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Затоплений 14 лютого великий десантний корабель "Цезарь Куников" був останнім судном на плаву з тих, що на початку повномасштабної війни вдерлися у бердянський порт. Про це у коментарі "Суспільне Крим" заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Не кожному Цезарю щастить два рази померти, ще й в один день. Саме 14 лютого (загинув — ред.) той військовослужбовець, на честь якого цей корабель було названо. Це трохи символічно звісно, але не менш символічним є той факт, що саме трійка цих великих десантних кораблів вдерлися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення, і якраз всіх трьох доля все ж спіткала однакова, догнала їх", — зазначив він.

Йдеться про кораблі "Саратов" та "Новочеркасск". Вони теж служать підводному російському флоту в результаті роботи Сил оборони.

Як зазначав Фокус, "Саратов" був знищений 24 березня 2022 року, а "Новочеркасск" — 26 грудня 2023. Плетенчук підкреслив, що судна затонули, бо "не варто заходити в ті порти, де вам не раді".

Речник ВМС підтвердив, що тепер "Цезарь Куников" покоїться на дні. Кількість загиблих серед екіпажу він назвати не зміг, однак запевнив, що без втрат не обійшлося.

За даними ЗСУ, затоплений ВДК використовувався ворогом здебільшого для розв’язання логістичних проблем і забезпечення.

"Про будь-які операції з висадки десанту зараз мова не йде, але таких кораблів не так багато. Зараз в строю залишається лише п'ять одиниць з 13, які ворог мав на початку повномасштабного вторгнення: чотири одиниці перебуває в ремонті, чотири знищено і п'ять ще в строю", — розповів Плетенчук.

Він додав, що "Цезарь Куников" мав власне озброєння, і досить потужне. Озброєний корабель міг би бути використаний ЗС РФ у боях, якби не зустрівся раніше з українськими дронами.

Нагадаємо, у ВМС інформували, що на борту потопленого ВДК "Цезарь Куников" могли перебувати майже 90 російських моряків. Корабель ліквідувало ГУР за допомогою морських дронів.

Успішну операцію української розвідки вже прокоментували у НАТО. Генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що це "велике досягнення, велика перемога для українців".