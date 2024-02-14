"Такого терміну ми ще не чули": Садовий відповів на звинувачення щодо "бандерівської мови"

Польський політик порадив Андрію Садовому пити воду, перш ніж говорити, через його слова про розсипане фермерами зерно. Львівський мер заявив, що зараз в Україні є "інші проблеми" окрім суперечок.

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Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на заяву польського віцеспікера Сейму Пьотра Зґожельського, що він розмовляє "бандерівською мовою". Про це відомо з його публікації у соцмережах від 14 лютого.

"Це новий термін, якого ми ще не чули від публічних осіб. Особливо дивно почути таке від представника нової урядової коаліції. Мабуть, пан віцеспікер, який є випускником історичного факультету, зміг би розлого пояснити, що, на його думку, означають ці слова", — зазначив Садовий.

Він наголосив, що обіймає посаду мера міста, яке є "найбільшим українським гуманітарним хабом у тилу цієї безжальної війни". Садовий заявив, що "не може і не буде" розпочинати з польським політиком "чергову хайпову суперечку".

"Що більше ми про це говоритимемо, то більше болгарок з’явиться на кордоні. Вибачте, але тут у нас усіх справді інші проблеми", — підкреслив міський голова.

Він додав, що українці завжди говоритимуть "однією мовою" з польськими друзями, які допомагають у боротьбі проти Росії.

Пост Андрія Садового від 14 лютого Фото: Скриншот

Зерно на дорозі та "бандерівська мова": деталі скандалу

11 лютого у соцмережах з’явилось відео, на якому польські фермери блокують фури та висипають українське зерно на дорогу. Місцева влада виправдала дії протестувальників тим, що вони "не стримали своїх емоцій".

12 лютого на подію відреагував мер Львова Андрій Садовий. Він назвав фермерів "проросійськими провокаторами", а протест — "псевдоблокадою". Міський голова підкреслив, що такі дії — це "ницість і ганьба".

У відповідь на це віцеспікер польського Сейму Пьотр Зґожельський порадив Садовому "випити склянку води", перш ніж говорити. З його слів, "часто складається враження", що львівський мер "розмовляє бандерівською мовою".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, вже цього тижня президент Володимир Зеленський вирушить у дипломатичний тур Європою.