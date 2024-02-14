"Кохання — це називати гармату її імʼям": у ЗСУ розповіли про романтичну традицію на фронті (відео)

У бригаді "Хартія" воїни називають нову зброю на честь коханої люди. Робить це командир розрахунку, або ж командир батареї, розповіли артилеристи.

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У 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія" в День святого Валентина розповіли про романтичну традицію на фронті. Відповідне відео у середу, 14 лютого, оприлюднили на Facebook-сторінці 13-ї БрОП.

Як пояснив командир артилеристів з позивним "Гефест", на передовій існує традиція, коли новій зброї дають імʼя. Робить це, за інформацією у дописі, командир розрахунку. А називають відповідну зброю на честь коханої людини.

"Кожна гармата дівчачим імʼям називається, звичайно. Командир розрахунку називає, або командир батареї", — розповідає військовий на відео.

Крім того, у відео показали відпрацювання українськими військовими з артилерійської установки.

"Хлопці відпрацювали, молодці. Сила і воля!" — йдеться у повідомленні.

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