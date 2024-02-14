Росіяни повідомили про перше зафіксоване застосування бомби GLSDB в Україні (відео)

За інформацією військкорів, бомбу випустили з РСЗВ HIMARS по російському військовому об'єкту в Кремінній Луганської області.

Related video

Російські Telegram-канали повідомили, що напередодні, 13 лютого, по Кремінній було завдано удару бомбою Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Про це пише Telegram-канал російського пропагандиста Михайла Андроніка.

Повідомляється, що керовану бомбу випустили з РСЗВ HIMARS. Це перша згадка про застосування такого різновиду озброєнь у війні в Україні, зафіксована на відео.

Нагадаємо, що 31 січня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що бомби GLSDB "уже в дорозі". За її словами, спільна розробка компаній Boeing і Saab Group стане "милим сюрпризом" для глави Кремля Володимира Путіна. Вашингтон, своєю чергою, продовжує надавати Україні допомогу у сфері безпеки в усіх категоріях.

GLSDB коштує понад 40 тисяч доларів

Бомби малого діаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb або GLSDB) розроблялися компаніями Boeing і Saab Group. По суті, це модифікація крилатих бомб SDB повітряного базування. Зараз як пускові установки для GLSDB застосовують РСЗВ, такі як HIMARS і M270.

Вартість GLSDB не розкривається. У відкритих джерелах є дані про те, що складова частина GLSDB — бомба SDB зі снарядом M26 — коштує 40 тисяч доларів. Для підрахунку загальної вартості потрібно врахувати також вартість "міжступеневого адаптера", який з'єднує SDB зі снарядом M26, вартість розроблення пускового контейнера та інші витрати, пов'язані з розробленням і випуском.

У березні минулого року в Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито перехопила крилату бомбу GLSDB. Зазначалося, що протягом доби було перехоплено вісімнадцять реактивних снарядів РСЗВ HIMARS і один реактивний снаряд GLSDB.

Нагадаємо, що експерт назвав головні переваги бомбо-ракет GLSDB, серед іншого точність до 70 см. За словами аналітика Сергія Згурця, новий боєприпас високоточний, потужний і не настільки схильний до впливу засобів РЕБ.

Також повідомлялося, що, за словами Олександра Коваленка, поєднання реактивного двигуна і бомби підходить для ураження широкого спектра цілей. Ефективність GLSDB видається ще вищою, ніж у звичайних боєприпасів М142 HIMARS.