Спеціалізовану бригаду ЗСУ перекинули в Авдіївку для прикриття гарнізону, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, очевидна мета бригади — утримати коксохімічний завод, який потенційно може стати північним якорем нової, менш відкритої лінії фронту для оновленого українського гарнізону в західній частині Авдіївки.

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Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення російських військ 110-та механізована бригада ЗСУ в Авдіївці захищала місто. Але в останні дні бійці бригади вийшли за його межі, уникнувши поступового російського оточення. Про це повідомляє Forbes.

Завдяки штурмовій бригаді в оборонній кампанії, командування України реалізує на практиці стратегію "активної оборони" — гнучкого, мобільного та агресивного захисту.

Навідник броньованої вантажівки MaxxPro

Тактика активної оборони 3-ї штурмової бригади яскраво проявилася незабаром після того, як цей підрозділ було розгорнуто на Авдіївському коксохімічному заводі минулого тижня.

Навідник броньованої вантажівки MaxxPro американського виробництва зняв відео камерою, встановленою на шоломі. На записі вантажівка мчить дорогами заводу, а навідник стріляє з великокаліберного кулемета М-2.

Очевидна мета бригади — утримати коксохімічний завод, який потенційно може стати північним якорем нової, менш відкритої лінії фронту для оновленого українського гарнізону в західній частині Авдіївки.

Бригада використовує такі методики, як швидке пересування і ведення вогню з маневрових броньовиків. На опублікованому відео поруч вибухає російська міна або артилерійський снаряд, це свідчить про те, наскільки ризикованою може бути тактика 3-ї бригади.

"Нестачу боєприпасів Україна відшкодовує насамперед FPV-дронамі й, звісно ж, життями військових", — зазначив у нещодавньому подкасті український аналітик Микола Бєлєсков.

Активна оборона може допомогти вивести росіян з рівноваги, виграти час для повного виведення 110-ї бригади зі східної частини Авдіївки, а також створити умови для нової оборонної кампанії.

Водночас автори публікації побоюються, що українське командування може ухвалювати імпульсивні рішення через те, що американські союзники не поспішають із постачанням озброєнь і снарядів, і спробувати почати серйозну контратаку в районі Авдіївки, що може призвести 3-тю штурмову до катастрофи.

"Боротьба за ініціативу не має сенсу, якщо немає ресурсів для цього", — писав Майкл Кофман, експерт з Росії з Фонду Карнегі.

"У теорії локальні наступи підтримують тиск на російське угруповання, обмежують їхню свободу дій", — зазначив автор публікації Девід Екс. Але на практиці, за його словами, такий підхід може завадити відновити бойову міць.

Україні потрібна 3-тя штурмова бригада, підкреслили журналісти, ЗСУ не можуть дозволити собі витрачати особовий склад на боротьбу за половину зруйнованого міста, яке Сили оборони просто не можуть утримати.

Нагадаємо, що під Авдіївкою стільки дронів ЗСУ, що російські солдати вже не намагаються ухилитися.

Також повідомлялося, що у щорічному звіті "Військовий баланс", який показує рейтинг збройних сил різних країн, зазначається, що Росія втратила в Україні більше бойових танків, ніж у неї було до початку повномасштабної війни.