По словам журналистов, очевидная цель бригады — удержать коксохимический завод, который потенциально может стать северным якорем новой, менее открытой линии фронта для обновленного украинского гарнизона в западной части Авдеевки.

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В течение двух лет с начала полномасштабного вторжения российских войск 110-я механизированная бригада ВСУ в Авдеевке защищала город. Но в последние дни бойцы бригады вышли за его черту, избежав постепенного российского окружения. Об этом сообщает Forbes.

Задействуя штурмовую бригаду в оборонительной кампании, командование Украины реализует на практике стратегию "активной обороны" — гибкой, мобильной и агрессивной защиты.

Наводчик бронированного грузовика MaxxPro

Тактика активной обороны 3-й штурмовой бригады ярко проявилась вскоре после того, как это подразделение было развернуто на Авдеевском коксохимическом заводе на прошлой неделе.

Наводчик бронированного грузовика MaxxPro американского производства снял видео камерой, установленной на шлеме. На записи грузовик мчится по дорогам завода, а наводчик стреляет из крупнокалиберного пулемета М-2.

Очевидная цель бригады — удержать коксохимический завод, который потенциально может стать северным якорем новой, менее открытой линии фронта для обновленного украинского гарнизона в западной части Авдеевки.

Бригада использует такие методики, как быстрое передвижение и ведение огня из маневренных броневиков. На опубликованном видео рядом взрывается российская мина или артиллерийский снаряд, это говорит о том, насколько рискованной может быть тактика 3-й бригады.

"Недостаток боеприпасов Украина возмещает, в первую очередь, FPV-дронами и, конечно же, жизнями военных", — отметил в недавнем подкасте украинский аналитик Николай Белесков.

Активная оборона может помочь вывести россиян из равновесия, выиграть время для полного вывода 110-й бригады из восточной части Авдеевки, а также создать условия для новой оборонительной кампании.

Вместе с тем авторы публикации опасаются, что украинское командование может принимать импульсивные решения из-за того, что американские союзники не спешат с поставками вооружений и снарядов, и попытаться начать серьезную контратаку в районе Авдеевки, что может привести 3-ю штурмовую к катастрофе.

"Борьба за инициативу не имеет смысла, если нет ресурсов для этого", — писал Майкл Кофман, эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир.

"В теории локальные наступления поддерживают давление на российскую группировку, ограничивают их свободу действий", — отметил автор публикации Дэвид Экс. Но на практике, по его словам, такой подход может помешать восстановить боевую мощь.

Украине нужна 3-я штурмовая бригада, подчеркнули журналисты, ВСУ не могут позволить себе расходовать личный состав на борьбу за половину разрушенного города, который Силы обороны просто не могут удержать.

Напомним, что под Авдеевкой столько дронов ВСУ, что российские солдаты уже не пытаются увернуться.

Также сообщалось, что, в ежегодном отчете "Военный баланс", который показывает рейтинг вооруженных сил разных стран, отмечается, что Россия потеряла в Украине больше боевых танков, чем у нее было до начала полномасштабной войны.