Росія переходить до активної фази операції "Перун": у ГУР пояснили, чого очікувати від ворога

"Перун" — це назва російської інформаційної операції. За даними розвідки, до неї будуть залучені іноземні журналісти та блогери.

Related video

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони попередили, що Росія підготувала нову інформаційну операцію проти України. Деталями 15 лютого поділилась пресслужба відомства.

Російська інформаційна операція має назву "Перун". За даними української розвідки, ворог перейшов до активної її фази.

"У межах цієї операції ворог планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола нашої держави з вигідних для Кремля позицій", — пояснили у ГУР.

Нагадаємо, у соцмережах почали з’являтися дописи з закликами молитися за українських військових. У ЦНС заявили, що це російське ІПСО, розроблене ворожими спецслужбами.

У Financial Times проінформували, що Україна намагається утримати Авдіївку у Донецькій області та нищити сили РФ в той час, як Захід не може поставити необхідну кількість артснарядів. Журналісти зазначають, що бої на Авдіївському напрямі — це "перше випробовування" для нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

У El Pais повідомили, що НАТО збирається відкрити навчальний центр для українських бійців. Очікується, що проєкт остаточно ухвалять під час саміту у січні. Метою альянсу є посилення підтримки України у війні.