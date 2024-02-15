У Китаї представили експортний варіант нової 155-мм САУ на колісному шасі (фото)

Експерти припустили, що нова САУ складається з широко поширеної у НВАК гармати PLC-181 і башти самохідної гаубиці SH16.

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Китайська державна компанія Norinco, яка спеціалізується на виробництві наземних збройових систем, представила новий тип гаубиці, що встановлюється на вантажний автомобіль. Ця САУ являє собою безпілотну вежу зі 155-мм гарматою L/52, встановлену на шасі вантажівки 6x6. Про це 15 лютого повідомили оглядачі Defense News.

Автори публікації звернули увагу, що башта нового артилерійського знаряддя ідентична башті гусеничної самохідної гаубиці SH16, яка вперше з'явилася в каталозі Norinco 2022 року.

Нова платформа являє собою ту саму 14-тонну безпілотну башту SH16, встановлену на шасі вантажівки 6х6. При цьому Norinco вказує загальну бойову масу САУ в 32 тонни.

Китайські виробники показали цю САУ в рекламному відеоролику під час святкування китайського Нового року. Додаткової інформації щодо цієї системи поки що немає, однак якщо вірити оцінці колишнього аташе з питань оборони США в Пекіні та експерта з озброєння КНР Денніса Бласко, гармата, схоже, така сама, як і в гаубиці PLC-181, широко поширеної в Народно-визвольній армії Китаю (НВАК).

Китайська САУ SH-16

За словами Бласко, PLC-181 стоїть на озброєнні більш ніж половини артилерійських бригад, що входять до складу 13 групових армій Китаю. І хоча китайці орієнтують нову САУ як експортний варіант, не виключено, що SH16 може бути призначена і для 155-мм артилерійських систем НВАК наступного покоління.

"За останні 15 років, коли модернізація НВАК досягла свого піка, артилерія стала основним компонентом для організації, оснащення і розроблення військової доктрини. І хоча на озброєнні все ще залишаються деякі старі типи артилерійських систем, основна частина сил — нові, вироблені з 2000-х років", — підсумував Бласко.

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Копія французьких Caesar: Ефіопія показала на озброєнні десятки китайських САУ SH-15

Нагадаємо, китайські зброярі розробили нову САУ PLZ-05B. Імовірно, артилерійська установка буде синтезом ручного управління і високого рівня автоматизації систем.