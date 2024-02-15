Білорусь запровадила режим контртерористичної операції біля кордонів України: у ДПСУ відреагували

У ДПСУ зазначають, що зараз активних дій на кордоні з Білоруссю не фіксується, але його укріплюють і пильно обороняють. Ситуація залишається контрольованою.

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У Білорусі вирішили запровадити режим контртерористичної операції в частині Гомельської області країни, яка межує з Україною. Про це пише білоруське видання БелТА з покликанням на заяву управління КДБ.

Зазначається, що контртерористичний режим запровадили в Лельчицькому районі Гомельської області. З цим районом межує Житомирська та Рівненська області. Водночас про причини такого рішення не повідомляється.

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"Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур", — ідеться в повідомленні.

Речник держприкордонслужби Руслан Демченко в коментарі "УП" заявив, що зараз активних дій на кордоні з Білоруссю не фіксується, але його укріплюють і пильно обороняють. Ситуація залишається контрольованою, а "контртерористичною операцією" білоруси могли назвати свої навчання.

"Інформація про запровадження в одному з районів Гомельської області Білорусі, що межує з кордоном України, режиму контртерористичної операції більше схожа на привернення уваги. За наявною інформацією, в цьому районі на території РБ планувалося проведення якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в Білорусі постійно. Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом", — зазначив він.

Нагадаємо, що 8 лютого повідомлялося, що Білорусь побудувала понад 20 ангарів у найбільшому танковому сховищі. З цієї бази вивозили техніку для Збройних сил Російської Федерації у 2022 році.

6 лютого стало відомо, що білоруська армія отримає нові реактивні снаряди до РСЗВ БМ-21 "Град" із вищою точністю. Їхня заявлена дальність стрільби складає 40 кілометрів.