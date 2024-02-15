ЗС РФ просунулися далі Ласточкиного і на півдні Авдіївки, — DeepState (карта)

За даними російських джерел, під їхнім контролем до 17,5% міста. У ISW підтвердили, що ЗС РФ окупували 15,4% міської території станом на 14 лютого.

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Російські війська просунулися на схід від населеного пункту Ласточкине в Ясинуватському районі Донецької області та на південь від Авдіївки. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Ворог просунувся далі Ласточкиного та на півдні Авдіївки", — йдеться в публікації.

Карта Авдіївки

За даними аналітичного центру "Інститут вивчення війни", 14 лютого російські війська, згідно з деякими даними, просунулися біля Авдіївки, але підтверджених змін лінії фронту не було.

За інформацією російських джерел, ЗС РФ підійшли до основної української лінії постачання вздовж вулиці Грушевського. Російські військкори також стверджували, що ЗС РФ просунулися на північ від міста, біля кар'єра, на південь від Коксохімічного заводу, на 1,4 км вшир і на 930 метрів у глибину на південь від Опитного.

ISW не знайшли візуальних підтверджень цьому. Представники ЗСУ повідомили, що підтримується кілька ліній постачання.

Російські джерела стверджують, що під їхнім контролем до 17,5% міста. ISW підтверджує, що ЗС РФ окупували 15,4% міської території станом на 14 лютого.

Нагадаємо, що сили противника в 10 разів переважають ЗСУ в Авдіївці. Українським захисникам важко закріпитися на нових рубежах, оскільки все знищено артилерією.

Також повідомлялося, що оборона Авдіївки може обійтися настільки ж дорогою ціною, як і битва за Бахмут, вважають автори статті в The Financial Times.