ВС РФ продвинулись дальше Ласточкиного и на юге Авдеевки, — DeepState (карта)

По данным российских источников, под их контролем до 17,5% города. В ISW подтвердили, что ВС РФ оккупировали 15,4% городской территории по состоянию на 14 февраля.

Related video

Российские войска продвинулись восточнее населенного пункта Ласточкино в Ясиноватском районе Донецкой области и южнее Авдеевки. Об этом сообщает проект DeepState.

"Враг продвинулся дальше Ласточкиного и на юге Авдеевки", — говорится в публикации.

Карта Авдеевки

По сведениям аналитического центра "Институт изучения войны", 14 февраля российские войска, согласно некоторым данным, продвинулись возле Авдеевки, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

По информации российских источников, ВС РФ подошли к основной украинской линии снабжения вдоль улицы Грушевского.

Российские военкоры также утверждали, что ВС РФ продвинулись к северу от города, возле карьера, к югу от Коксохимического завода, на 1,4 км вширь и на 930 метров глубину к югу от Опытного.

ISW не нашли визуальных подтверждений этому. Представители ВСУ сообщили, что поддерживается несколько линий снабжения.

Российские источники утверждают, что под их контролем до 17,5% города. ISW подтверждает, что ВС РФ оккупировали 15,4% городской территории по состоянию на 14 февраля.

Напомним, что силы противника в 10 раз превосходят ВСУ в Авдеевке. Украинским защитникам трудно закрепиться на новых рубежах, поскольку все уничтожено артиллерией.

Также сообщалось, что оборона Авдеевки может обойтись столь же дорогой ценой, как и битва за Бахмут, считают авторы статьи в The Financial Times.