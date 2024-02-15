Удар по Бєлгороду: у ЦПД кажуть, що біля ТЦ впала російська ракета

За словами глави відомства Андрія Коваленка, є чимало фактів, які вказують на те, що торговельний центр постраждав через ракету, що належить РФ.

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Ракета, якою 15 лютого було завдано удару біля торгового центру в Бєлгороді, ймовірно, належить Збройним силам Російської Федерації. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"Є чимало фактів, що в Бєлгороді впала російська ракета сьогодні", — йдеться в публікації.

Коваленко не уточнив, про які саме факти йдеться.

Публікація глави ЦПД РНБО Фото: Скриншот

Удар по ТЦ в Бєлгороді: що відомо

Уранці 15 лютого в Росії повідомили про обстріл Бєлгорода, унаслідок якого є загиблі та поранені. За інформацією журналістів, один зі збитих реактивних снарядів нібито впав біля ТЦ на вулиці Плеханова.

Наслідки удару по Бєлгороду

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про 6 загиблих і 17 постраждалих. РосЗМІ повідомили про 9 загиблих і 20 постраждалих.

Наслідки удару по Бєлгороду

У Міноборони РФ стверджують, що удару нібито завдали українські сили за допомогою реактивної системи залпового вогню РМ-70 "Вампір".

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова повідомила, що звернулася в міжнародні органи з вимогою засудити обстріл Бєлгорода і "вжити заходів до недопущення подібних ситуацій".

Зі свого боку, прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова анонсувала скликання засідання Ради безпеки ООН. За її словами, у Бєлгороді стався "терористичний акт".