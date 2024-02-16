Три країни ЄС заблокували рішення про закупівлю боєприпасів для України, — Politico

За словами журналістів, Франція, Греція і Кіпр виступили проти використання грошей для купівлі снарядів, вироблених за межами ЄС, як надзвичайного заходу для допомоги Україні.

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Європейський союз може зробити кроки для зменшення нестачі боєприпасів в Україні, скориставшись коштами блоку для спільних закупівель боєприпасів на міжнародному ринку. Про це повідомляє видання Politico.

Проте, згідно з висловлюваннями трьох дипломатів ЄС, невелика коаліція європейських країн під керівництвом Франції перешкоджає спробам використовувати кошти Європейського Союзу для закупівлі боєприпасів за його межами. Це пов'язано з тим, що виробникам зброї в Європі необхідні замовлення для забезпечення обґрунтованості розширення виробництва.

На нещодавньому засіданні Комітету з політики та безпеки більшість країн Європейського союзу підтримала ідею використання коштів ЄС для придбання боєприпасів, вироблених за його межами, як надзвичайної допомоги Україні, повідомили дипломати. Однак Франція, Греція і Кіпр висловилися проти цієї пропозиції.

І це сталося попри заяву високопоставленого французького чиновника наприкінці січня про те, що Франція погодиться на закупівлі за межами ЄС, якщо блок не зможе виконати свій обов'язок із постачання 1 мільйона снарядів в Україну до березня, що і сталося.

Франція також не розкриває загальної суми своїх поставок в Україну, попри тиск з боку Німеччини.

Нагадаємо, що 11 лютого в ISW повідомили, що через затримку західної допомоги у ППО України може виникнути нестача снарядів для відбиття російських повітряних атак. Це дасть змогу ЗС РФ агресивніше бомбити українські війська або навіть прифронтові міста.