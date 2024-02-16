"Наш бойовий товариш": Сирський провідав пораненого на фронті журналіста (фото)

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що знає всі репортажі воєнкора Дмитра Євчина, тому не міг не приїхати до нього в лікарню. Окремо Сирський привітав журналіста з професійним святом і вручив йому медаль із грамотою.

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Новий Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав у лікарні воєнного кореспондента, який був поранений під час однієї з поїздок на лінію фронту. Про це повідомляє видання "Крим. Реалії" 16 лютого.

Йдеться про журналіста Дмитра Євчина, який ще на початку цього року був поранений на півдні України. Практично місяць воєнний кореспондент перебуває в лікарняній палаті, де проходить лікування.

Олександр Сирський завітав до нього не просто так, а щоб привітати з Днем воєнного журналіста та вручити грамоту разом із пам'ятною медаллю. Окремо Головнокомандувач ЗСУ побажав журналісту якнайшвидшого одужання та подякував за роботу, яку той робить у воєнний час.

Головнокомандувач ЗСУ відвідав у лікарні пораненого воєнного кореспондента Дмитра Євчина Фото: реки крыма Головнокомандувач ЗСУ відвідав у лікарні пораненого воєнного кореспондента Дмитра Євчина Фото: реки крыма

"Ми знаємо ваші репортажі, ви практично наш бойовий товариш, побратим. Тому я не міг сьогодні до вас не заїхати. Дякую за те, що ви робите для нас, інформуєте суспільство про ті події, які у нас відбуваються. Дай Бог вам здоров'я і якнайшвидшого одужання. Я сьогодні з великим задоволенням вручаю вам цю подяку", — заявив Олександр Сирський.

Варто зазначити, що знімальна група видання "Крим. Реалії" потрапила під обстріл ще в середині січня, коли вирушила в Запорізьку область. Тоді Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу.

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції поблизу Авдіївки та Куп'янська. За його словами, за результатами роботи ухвалили низку важливих рішень щодо посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога.