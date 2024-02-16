ЗСУ в Авдіївці закріплюються на нових рубежах оборони: у місто перекидають резерви

За словами командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, під час одного з виходів на нові позиції декілька українських воїнів потрапили в полон. Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами.

Related video

Російські окупанти продовжують завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, практично стираючи з лиця землі Авдіївку Донецької області. У межах міста тривають важкі бої. Про ситуацію на відповідній ділянці фронту станом на 21:00 16 лютого повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

За його словами, противник відправляє на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагається протиснути українські Сили оборони.

Однак, як додає Тарнавський, захисники продовжують стримувати російських окупантів, які "переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації".

ЗСУ відбили понад 30 атак противника

Командувач ОСУВ "Таврія" уточнив, що з початку доби в районі Авдіївки українські військові відбили понад 30 атак ворога.

За його інформацією, окупанти здійснили 20 авіаударів та понад півтори сотні артилерійських обстрілів.

"Крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та інші", — йдеться у повідомленні.

Ситуація біля Авдіївки станом на 16 лютого. DeepStateMap

Тарнавський додає, що зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони.

"Підкреслюю, пріоритет — збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На привеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима", — каже командувач.

Евакуація поранених

Як зазначив Тарнавський, евакуація поранених військовослужбовців ускладнена безперервними обстрілами, проте здійснюється.

Воїни утримують визначені рубежі

Він уточнює, що наразі захисники перекидають на відповідні ділянки фронту потрібні резерви.

"Дієвим також залишається постачання боєприпасів", — наголосив командувач ОСУВ "Таврія".

За його словами, українські підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки.

Пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі

Крім того, як розповів Тарнавський, наразі триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські окупанти внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Втрати ЗС РФ

"Для розуміння масштабів наступу противника та його "сточування". Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку", — додає він.

Нагадаємо, 16 лютого зранку бійці 3-ї штурмової бригади повідомили, що на одній із ділянок в місті вони перебувають у повному оточенні, але маневрами намагаються прорвати кільце.

Раніше повідомлялося, що бійців "Російського добровольчого корпусу" перекинули в Авдіївку. Вони зізнаються, що довелося відступити з деяких позицій ціною життя окремих бійців, які прикривали відхід групи.