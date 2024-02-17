Україна отримала новий пакет допомоги від США: у МВС розповіли, що до нього увійшло (відео)

Сполучені Штати передали слідчим органам України 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням і ДНК-лабораторію.

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У п'ятницю 16 лютого США передали Україні допомогу для фіксації та виявлення військових злочинів росіян. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що Україна отримала технічну допомогу від слідчих підрозділів. Йдеться про 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та ДНК-лабораторії.

Повідомляється, що Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував владі США та особисто Надзвичайному і Повноважному Послу Бріджит Брінк за всеосяжну допомогу Україні. За його словами, за два роки відділ з правоохоронних питань Посольства США передав органам системи МВС допомоги більш ніж на 287 мільйонів доларів.

"США вкотре надають нам великий пакет допомоги, який надійде силам Національної поліції України та підрозділам Державної прикордонної служби. Ви робите величезний внесок у розвиток і функціонування наших підрозділів", — сказав Ігор Клименко.

Як розповіла Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк, цей жест говорить про те, що Штати стійко підтримують Україну.

"Ми надаємо цю допомогу, щоб ваші підрозділи якомога безпечніше мали змогу збирати докази і доводити світові ті жахливі злочини, які вчиняє армія Росії на території України", — сказав він.

У МВС заявили, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України США надали допомогу слідчим підрозділам Національної поліції України на 17 млн доларів.

Україна отримала новий пакет допомоги від США

Нагадаємо, раніше Клименко говорив, що поліцейських можуть мобілізувати, якщо ситуація погіршиться. За словами глави МВС, співробітники правоохоронних органів з початку повномасштабного вторгнення збільшили свій функціонал на 80%. При цьому чисельність особового складу залишилася колишньою.