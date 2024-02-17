"Сподіваюся і бажаю": в Мін'юсті Німеччини хочуть побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі

У Німеччині вже зібрали понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ в Україні та опитали понад 160 свідків. Правоохоронці закликали українських біженців поділитися своїми історіями.

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Міністр юстиції Німеччини сподівається побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі. Про це Марко Бушман сказав в інтерв'ю BILD.

За його словами, вже наступного тижня Мін'юст ФРН проведе конференцію у Берліні про міжнародне право. У його межах планується зміцнити співпрацю з Україною, Польщею та США. Бушман планує виступити зі спільною заявою з генпрокурором України, щоб звернутися до українців у Німеччині.

"Ми хочемо переконати більшу кількість жертв або свідків тих подій, що травмують, поділитися своїм досвідом з нашою поліцією. Кожне фото та кожне відео на мобільному можуть допомогти прояснити ситуацію. Той, хто видаляє подібні матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям", — сказав Бушман.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман

Він зазначив, що влада Німеччини зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ в Україні та опитала понад 160 свідків. Міністр юстиції Німеччини висловив сподівання, що зрештою президент Росії Володимир Путін відповідь за це в суді.

"Якщо солдат навмисно спрямовує російський дрон на житловий будинок, де мешкають лише цивільні особи, це військовий злочин. Якщо хтось дає наказ навмисно порушити міжнародне кримінальне право, то це потенційний військовий злочинець. Міжнародний суд ООН видав ордер на арешт Путіна. Я сподіваюся і бажаю, щоб колись йому довелося постати перед судом. Я знаю, що для цього нам потрібне терпіння", — сказав чиновник.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав дозвіл на арешт Путіна. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.