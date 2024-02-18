Хакери Head Mare злили в мережу технічну документацію концерну "Калашников" (фото)

Зокрема, було оприлюднено дані про випробування керованої ракети 9М333 для ЗРК, яка оснащена інфрачервоною головкою самонаведення.

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Хакерська група Head Mare зламала російську компанію "Високоточні системи й технології", що розташована в Іжевську та входить до холдингу "Калашников". У розпорядженні групи опинилася внутрішня секретна документація на зброю та інша інформація, яку було опубліковано в Х 17 лютого.

Серед здобутих документів — документи з аудиту компанії, технічна документація та інформація про вразливості, а також особиста інформація співробітників.

Як зазначили експерти "Мілітарного", у мережу потрапила детальна інформація про нові гіперзвукові ракетні мішені "Гвоздика". Росіяни планують використовувати виріб для тренувань розрахунків протиповітряної оборони, які виконують завдання з перехоплення високошвидкісних цілей.

Ескіз гіперзвукової ракети мішені "Гвоздика". Джерело: Head Mare.

У документах містяться 3D-модель прототипу ракети, її характеристики, результати випробувань окремих компонентів і список співробітників, які відповідають за реалізацію програми.

Серед іншого також оприлюднено документи з інформацією про випробування керованої ракети 9М333 для ЗРК лінійки "Стріла-10".

"Ракета 9М333 використовується в складі зенітно-ракетного комплексу 9К35М4 "Стріла-10М4" й оснащена інфрачервоною головкою самонаведення. Хоча ракету й розробляли з 1980-х років, офіційно серійне виробництво 9М333 розпочалося тільки в грудні 2020 року", — уточнили експерти.

Підприємства залучені до виробництва ракети 9М333. Джерело: Head Mare.

Схематичне зображення ракети 9М333. Джерело: Head Mare.

На закінчення оглядачі звернули увагу, що цей випадок зливу секретної інформації в мережу не єдиний. 8 лютого група хакерів Prana Network виклала в мережу дані про іранські ударні дрони Shahed-136, які виробляються в Росії. Зокрема, було показано технологічний процес виробництва безпілотників.

Нагадаємо, білоруські хакери групи "Кіберпартизани" повідомили, що отримали дані виробника російських безпілотників "Орлан" і передали їх українській стороні.