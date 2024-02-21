Український "Залізний купол": екіпаж САУ Gepard показав, як знищує повітряні цілі РФ (відео)

Українські військові розповіли, що доводилось чергувати 20 днів поспіль, щоразу відбиваючи повітряні атаки ЗС РФ. На рахунку САУ Gepard — вісім збитих цілей.

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Російські дрони-камікадзе Shahed-136 змінюють траєкторію, коли на їхньому маршруті виявляється зенітна самохідна артилерійська установка (САУ) Gepard. Крім того, ворог модифікував безпілотники, щоб їх було важче збивати. Про те, як вдається знешкоджувати повітряні цілі ЗС РФ екіпаж САУ Gapard розповів порталу "РБК-Україна".

З екіпажем зенітки спілкувалась журналістка "РБК-Україна" Богдана Лясківська. На установці працює троє бійців: командир з позивним "Буба", водій-механік з позивним "Велес" та стрілець. Орієнтовно, місцевість, на якій відпрацьовує САУ — Київська область, розповіли співрозмовники журналістки. Процес навчання тривав 40 днів, а після того військові почали відбивати повітряні атаки ЗС РФ. На борту установки позначено, скільки цілей вдалось збити — п'ять дронів-камікадзе Shahed та три крилаті ракети.

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"Вони нас крили з дня в день. Тобто ми ніч відпрацювали, поспали, зарядилися і в ніч знову стріляємо. І так близько 20 днів поспіль. За 20 днів напевно рази три не стріляли", — чути на відео.

Скільки повітряних цілей ворога збили гарматами САУ "Гепард" Фото: РБК-Україна

Бійці розповіли, як відбувається бойовий виїзд. Спершу вони прибувають на позицію, потім вмикають обладнання і стежать за появою цілі на радарі. Після цього гатять по ній двома скорострільними гарматами, які здатні випустити близько 1 тис. пострілів за хвилину.

Член екіпажу САУ Gepard ЗСУ Фото: РБК-Україна

Зауважили, що росіян "розумно" запускають дрони-камікадзе. Наприклад, якщо на якійсь ділянці виявили роботу Gepard, то починають рух іншим маршрутом. Якщо збивається один пристрій, то інші змінюють напрямок руху. Останнім часом з'явились так звані "чорні шахеди": військові не знають, чим саме вони відрізняються, але для їхнього збиття витрачається помітно більше патронів.

Зброя ЗСУ — деталі

Зазначимо, САУ Gepard — зенітна самохідна артустановка, здатна збивати цілі на відстані до 4 км, а виявляти — на відстані до 15 км. Крім того, система може отримувати інформацію від інших РЛС: таким чином зростає відстань, на якій помічають цілі — розповів екіпаж журналістам. Озброєння — дві гармати калібру 35 мм. Ще одна особливість — "Гепард здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника".

Повітряні сили ЗСУ у грудні 2023 року розповідали, що установки Gepard показали найкращу ефективність у боротьбі з російськими дронами. В листопаді стало відомо, що уряд США закупив для України нові зенітки, заплативши за це 110 млн дол.

Нагадуємо, під час повітряної атаки в ніч на 21 лютого ЗС РФ запустили по Україні 19 Shahed-136, з них вдалось збити 13. Напередодні, 20 лютого, ворог застосував 23 безпілотники, було збито усі — доповіли у Повітряних силах.