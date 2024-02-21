Гібридні операції Кремля: у США дали оцінку активності агентів РФ у Молдові та Естонії

Росія використовує стратегію етнічних розбіжностей для дестабілізації ситуації. А для подібних операцій спецслужби РФ дедалі частіше вдаються до соцмереж.

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Агентство внутрішньої безпеки Естонії заявило, що затримало 10 осіб за підозрою в причетності до гібридної операції, організованої російськими спецслужбами з метою "сіяти страх і створювати напруженість". У зв'язку з цим американські фахівці зазначили, що цей інцидент свідчить про зміну стратегії Москви щодо підриву сусідніх демократичних держав. Про це 20 лютого повідомили в Defense One.

Оглядачі пишуть, що агенти Кремля використовували соціальні мережі, щоб знайти громадян Естонії або російських громадян, які проживають в Естонії, готових за винагороду атакувати власність урядових чиновників. Як заявила генеральна директорка Служби внутрішньої безпеки Марго Паллосон, для подібних операцій і російські, і китайські спецслужби все частіше вдаються до соцмереж.

"Плата не була значною і вже точно не коштувала ризику. Йшлося про спеціально спрямовані замовлення на напад на конкретний об'єкт. Сьогодні все частіше і частіше як російські, так і китайські спецслужби звертаються до людей через соціальні мережі. Там же було обумовлено, які звинувачення висуваються за напад на різні сайти", — зазначила вона.

Експерти стверджують, що Росія використовує стратегію етнічних розбіжностей для дестабілізації суспільної підтримки демократичного правління. Так прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Кремль націлений на всі демократичні суспільства, і естонська влада знає про це.

"Естонія успішно припинила гібридну операцію російських спецслужб на нашій території. Ми знаємо, що Кремль націлився на всі наші демократичні суспільства. Наша відповідь: бути відкритими й розкривати їхні методи. Це спосіб стримати шкідливі дії та зробити нас стійкими", — написала вона в соцмережах.

Передбачувані атаки, продовжують експерти, є прикладом гібридної війни, яку НАТО визначає як "взаємодію або злиття звичайних, а також нетрадиційних інструментів влади та засобів підривної діяльності".

Операції в Молдові

Естонія не самотня як нещодавня ціль російських гібридних операцій. Минулого тижня Інститут вивчення війни заявив, що російські урядовці також націлилися на Молдову, намагаючись посіяти чутки про те, що уряд утримує кошти від регіонів, які не наважуються інтегруватися в Європейський союз.

"Кремлівські чиновники і рупори намагаються створити інформаційні умови, щоб виправдати можливі російські зусилля з дестабілізації Молдови та запобігання її інтеграції до Заходу. Терміни проведення можливої російської гібридної операції в Молдові неясні, але Кремль створює інформаційні умови для того, щоб вона стала можливою найближчим часом", — підкреслили аналітики.

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Нагадаємо, 16 лютого в Польщі затримали молодика, який виконував завдання, отримані від російських спецслужб. Ним міг виявитися громадянин України, якому тепер загрожує 12 років позбавлення волі.