Працював на спецслужби РФ і готував диверсії: у Польщі могли затримати українця

За даними польського уряду, в затриманого в багажі знайшли докази, які підтверджували підготовку диверсій. Підозрюваному загрожує 12 років позбавлення волі.

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У Польщі затримали хлопця, який виконував завдання, отримані від російських спецслужб. Ним міг виявитися громадянин України. Про це повідомила пресслужба польського уряду.

Затримання відбулося ще 31 січня поточного року, і займалися цією операцією співробітники Агентства внутрішньої безпеки (АВБ). Чоловіка підозрюють у тому, що той діяв у складі організованої злочинної групи, а завдання він отримував від російських спецслужб.

Виявилося, що цим міг займатися громадянин України. За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, він планував вчинити у Вроцлаві дії, які спрямовані на підпал об'єктів, розташованих у безпосередній близькості до елементів інфраструктури. Відповідно, вони мають стратегічне значення.

Коли інформація потрапила до рук представників АВБ у Познані, вони провели процесуальні дії в необхідному обсязі, які потрібні були для затримання нібито громадянина України. За даними слідства, у його багажі було виявлено докази того, що він дійсно планував такий злочин.

За результатами цих заходів було розпочато розслідування, і затриманому висунули обвинувачення за ст. 258 § 1 Кримінального кодексу та ст. 130 § 7 і 8 Кримінального кодексу — участь в організованому злочинному угрупованні міжнародного характеру, а також планування диверсійно-шкідливих дій у Польщі за завданням російських спецслужб відповідно.

Якщо провину буде доведено, тоді підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Поки що слідство обрало для нього запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на 3 місяці.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що депутати німецького Бундестагу виконували доручення агента ФСБ. За даними журналістів, спецслужби РФ для роботи в Німеччині використовували завербованого Володимира Сергієнка. Куратор платив йому 25 тисяч євро на місяць.