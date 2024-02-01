Намагалися зупинити танки для ЗСУ: депутати Бундестагу виконували доручення агента ФСБ, — ЗМІ

За даними журналістів, спецслужби РФ для роботи в Німеччині використовували завербованого Володимира Сергієнка. Куратор платив йому 25 тисяч євро на місяць.

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Ціла низка депутатів Бундестагу активно взаємодіяли з російською владою за допомогою політтехнолога українського походження Володимира Сергієнка, агента, завербованого П'ятою службою ФСБ. Про це пише The Insider.

Формально Сергієнко — помічник депутата від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (20-відсотковий рейтинг) Євгена Шмідта, вихідця з Казахстану. Він співпрацював із багатьма парламентаріями, наприклад Ульріхом Ойме, президентом Асоціації із захисту російськомовних у Німеччині.

Минулого року Ойме під керівництвом Сергієнка склав лист для папи римського Франциска, в якому звертав увагу на "гоніння на християн в Україні". Опублікували його 14 квітня.

Депутат Ульріх Ойме

Депутат Ульріх Ойме

Сергієнко також домігся того, щоб фракція АдГ подала судовий позов і зажадала зупинити постачання танків Україні. До всього іншого, він організував низку виступів депутатів АдГ — промови узгоджувалися з куратором із ФСБ.

Згодом представник АдГ і професор Гаральд Вайєль виступив із заявою на сесії ПАРЄ, в якій сказав, що в Україні переслідують парафіян УПЦ (Московського патріархату). Ці слова тут же розтиражували російські державні ЗМІ.

Куратор, який надсилав тексти, забезпечував Сергієнка грошима. Повідомлялося про 25 тисяч євро на місяць.

"Додаткові витрати кураторства та представницькі витрати (орієнтовно 10 тисяч євро). ПІБ залучених колег (депутатів Бундестагу) буде надано", — повідомлялося в листі куратора, згаданого в записниках Сергієнка як "Олексій".

Ілля Вечтомов, Ілля Векшин, "Олексій"

Ілля Вечтомов, він же Ілля Векшин у вільний від роботи час

Журналісти вивчили метадані мобільних номерів і дійшли висновку, що вони належать співробітнику П'ятої служби ФСБ Іллі Олександровичу Вечтомову. У віданні Дев'ятого управління П'ятої служби перебуває Україна. Сергієнко міг зацікавити ФСБ як український громадянин — російське і німецьке громадянство він отримав тільки 2022 року.

Телефонні метадані засвідчили, що він постійно підтримував зв'язок із десятками інших фсбшників, у т.ч. начальником Дев'ятого управління Володимиром Петровським.

37-річний Вечтомов виріс в Іжевську, тут він закінчив Іжевський державний технічний університет за спеціальністю "інформаційна безпека". Про нього відомо, що в юності читав реп у музичному ансамблі OSIII. Fox — його сценічний псевдонім. В інші країни (Туреччина і Білорусь) він їздив із паспортом, на ім'я, Іллі Векшина і проводив зустрічі із завербованими громадянами України.

Нагадаємо, що Тетяна Жданюк, яка представляла в Європарламенті Латвію, працювала на ФСБ.

Також повідомлялося, що 25 січня стало відомо про нові подробиці падіння Іл-76 у РФ.