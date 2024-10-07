РФ завербувала парламентаря Ірландії для дестабілізації в регіоні, — Politico

Росіяни завербували представника лівої опозиційної партії ще у 2019 році. Місцева поліція намагалася переконати підозрюваного припинити контакти з агентами РФ, однак він продовжив свою співпрацю.

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Російська розвідка змогла завербувати ірландського депутата для виконання дестабілізаційних завдань в цьому регіоні, зокрема аби просувати антинатівські наративи та підтримувати зв'язок із екстремістами з Північної Ірландії. Про це повідомляє Politico.

Два джерела ЗМІ з уряду та органів юстиції Ірландії підтвердили раніше опубліковану інформацію видання The Sunday Times про вербування росіянами члена місцевого парламенту. Водночас коли журналісти запитали прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса про діяльність розвідки РФ у законодавчому органі, то він відповів, що в цьому "нічого дивного".

"Це не повинно стати для когось із нас несподіванкою… РФ прагне спотворити громадську думку й активно веде до цього в усьому світі. Ірландія не застрахована від цього", — відповів ірландський прем'єр, додавши, що Росія активізувала таку діяльність на острові після початку повномасштабного вторгнення до України.

За даними журналістів, РФ завербувала ірландського депутата у 2019 році з метою збільшити напругу між Ірландією та Сполученим Королівством на тлі Brexit, а також для налагодження контактів із нелегальними воєнізованими формуваннями Північної Ірландії. Відомо, що завербований член парламенту є представником лівої опозиційної партії, а не трипартійного уряду Гарріса, який підтримує Україну.

ЗМІ зазначає, що самого депутата не заарештували, а йому не висунули звинувачень за контакти з російською розвідкою, яка діє під прикриттям посольства РФ. Згідно з ірландським законодавством, він не вчиняв злочину, а тому публічно його імʼя не оголошується через наявність місцевого закону про наклеп.

Медіа додає, що поліція просила підозрюваного припинити всі контакти з росіянами, однак він продовжив співпрацю з ними. Водночас правоохоронцям не вдалося зафіксувати факт отримання парламентарем грошей чи передачі конфіденційних документів.

Діяльність російських агентів в Ірландії викликали глузування зі сторони місцевих політиків. Один з чиновників у розмові зі ЗМІ сказав, якщо РФ вдається до вербувань задля контактів з НЗФ у Північній Ірландії, тоді це свідчить, що росіяни геть "не мають уявлення" про місцевий політичний ландшафт, а завербований ними агент "має стільки ж контактів у воєнізованих формуваннях лоялістів (НЗФ у Північної Ірландії. — Ред.), скільки ж Волтер Мітті (джерело натякає на персонажа коміксів, який має дуже бурхливе вигадане життя. — Ред.)".

Нагадаємо, Фокус розповідав, як РФ трансформувала шпигунську мережу на Заході, продовжуючи вербувати різні групи людей — від дипломатів до представників ультрарадикальних організацій.

24 вересня NBC News повідомив, що Росія перетворила Мексику на центр шпигунства за США, використовуючи методики часів Холодної війни.