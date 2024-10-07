РФ завербовала парламентария Ирландии для дестабилизации в регионе, — Politico

Россияне завербовали представителя левой оппозиционной партии еще в 2019 году. Местная полиция пыталась убедить подозреваемого прекратить контакты с агентами РФ, однако он продолжил свое сотрудничество.

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Российская разведка смогла завербовать ирландского депутата для выполнения дестабилизирующих задач в этом регионе, в частности чтобы продвигать антинатовские нарративы и поддерживать связь с экстремистами из Северной Ирландии. Об этом сообщает Politico.

Два источника СМИ из правительства и органов юстиции Ирландии подтвердили ранее опубликованную информацию издания The Sunday Times о вербовке россиянами члена местного парламента. В то же время когда журналисты спросили премьер-министра Ирландии Саймона Гарриса о деятельности разведки РФ в законодательном органе, то он ответил, что в этом "ничего удивительного".

"Это не должно стать для кого-то из нас неожиданностью... РФ стремится исказить общественное мнение и активно ведет к этому во всем мире. Ирландия не застрахована от этого", — ответил ирландский премьер, добавив, что Россия активизировала такую деятельность на острове после начала полномасштабного вторжения в Украину.

По данным журналистов, РФ завербовала ирландского депутата в 2019 году с целью увеличить напряжение между Ирландией и Соединенным Королевством на фоне Brexit, а также для налаживания контактов с нелегальными военизированными формированиями Северной Ирландии. Известно, что завербованный член парламента является представителем левой оппозиционной партии, а не трехпартийного правительства Гарриса, которое поддерживает Украину.

СМИ указывает, что самого депутата не арестовали, а ему не выдвинули обвинений за контакты с российской разведкой, которая действует под прикрытием посольства РФ. Согласно ирландскому законодательству, он не совершал преступления, а потому публично его имя не оглашается из-за наличия местного закона о клевете.

Медиа добавляет, что полиция просила подозреваемого прекратить все контакты с россиянами, однако он продолжил сотрудничество с ними. В то же время правоохранителям не удалось зафиксировать факт получения парламентарием денег или передачи конфиденциальных документов.

В то же время деятельность российских агентов в Ирландии вызвала насмешки со стороны местных политиков. Один из чиновников в разговоре со СМИ сказал, что если РФ прибегает к вербовкам для контактов с НВФ в Северной Ирландии, тогда это свидетельствует, что россияне совершенно "не имеют представления" о местном политическом ландшафте, а завербованный ими агент "имеет столько же контактов в военизированных формированиях лоялистов (НВФ в Северной Ирландии — Ред.), сколько и Уолтер Митти" (источник намекает на персонажа комиксов, который имеет очень бурную вымышленную жизнь. — Ред.)

Напомним, Фокус рассказывал, как РФ трансформировала шпионскую сеть на Западе, продолжая вербовать различные группы людей — от дипломатов до представителей ультрарадикальных организаций.

24 сентября NBC News сообщил, что Россия превратила Мексику в центр шпионажа за США, используя методики времен Холодной войны.