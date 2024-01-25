Мали летіти кілька військових VIPів: в ГУР розповіли нові подробиці падіння Іл-76 в РФ (відео)

Представників російського МНС, які приїхали на місце події, вигнали співробітники ФСБ і військові. Їм не дали, згідно з протоколом, оглянути місце трощі та локалізувати пожежу, розповідають у розвідці.

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На борту збитого російського літака Іл-76 мали летіти кілька високопосадовців з військового керівництва РФ, але в останній момент вони не сіли на борт. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів представник ГУР України Андрій Юсов.

"Відомо, що на борту справді мали перебувати кілька офіційних VIPів від військово-політичного представництва держави. Їхні прізвища відомі, а матеріали будуть надані в межах проведення міжнародного розслідування. В останній момент ФСБ наказало їм не сідати на цей борт і скористатися іншими видами транспорту", — розповів Юсов.

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Представник ГУР України Андрій Юсов наголосив, що інформацію про військове керівництво РФ, яке нібито мало перебувати на борту збитого над Бєлгородською областю російського літака, українська розвідка дізналася вже після падіння Іл-76, в процесі розслідування інциденту.

"Також відомо, що представники російського МНС, які приїхали на місце події, були фактично вигнані звідти представниками ФСБ і військовими. Їм не дали, згідно з протоколом, оглянути місце трощі та локаліувати пожежу. Ці та інші факти вказують на навмисність дій держави-агресорки. Ми розуміємо, що йдеться про життя наших оборонців та емоційний стан родин наших захисників, тому подання інформації відбувається з урахуванням всіх цих обставин", — сказав Юсов.

Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом: що відомо

24 січня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Він зазнав аварії в районі хутора Кривого.

В Міністерстві оборони РФ заявили, що на борту Іл-76 перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

У США не можуть підтвердити інформацію про те, що на борту літака Іл-76, який зазнав аварії в Бєлгородській області Російської Федерації, перебували українські військовополонені.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76. Глава держави повідомив, що СБУ розслідує всі обставини події, а ГУР займається з'ясуванням долі всіх полонених.

Російський борт упав за 86 кілометрів від українського кордону в Бєлгородській області. Його могли уразити за допомогою озброєння американського виробництва, розповіли французькі журналісти.