Должны были лететь несколько военных VIPов: в ГУР рассказали новые подробности падения Ил-76 в РФ (видео)

Представителей российского МЧС, которые приехали на место происшествия, выгнали сотрудники ФСБ и военные. Им не дали, согласно протоколу, осмотреть место крушения и локализовать пожар, рассказывают в разведке.

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На борту сбитого российского самолета Ил-76 должны были лететь несколько высокопоставленных чиновников из военного руководства РФ, но в последний момент они не сели на борт. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

"Известно, что на борту действительно должны были находиться несколько официальных VIPов от военно-политического представительства государства. Их фамилии известны, а материалы будут предоставлены в рамках проведения международного расследования. В последний момент ФСБ приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта", — рассказал Юсов.

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Представитель ГУР Украины Андрей Юсов подчеркнул, что информацию о военном руководстве РФ, которое якобы должно было находиться на борту сбитого над Белгородской областью российского самолета, украинская разведка узнала уже после падения Ил-76, в процессе расследования инцидента.

"Также известно, что представители российского МЧС, которые приехали на место происшествия, были фактически изгнаны оттуда представителями ФСБ и военными. Им не дали, согласно протоколу, осмотреть место крушения и локализовать пожар. Эти и другие факты указывают на умышленность действий государства-агрессора. Мы понимаем, что речь идет о жизни наших защитников и эмоциональном состоянии семей наших защитников, поэтому представление информации происходит с учетом всех этих обстоятельств", — сказал Юсов.

Катастрофа Ил-76 под Белгородом: что известно

24 января российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. Он потерпел крушение в районе хутора Кривого.

В Министерстве обороны РФ заявили, что на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

В США не могут подтвердить информацию о том, что на борту самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области Российской Федерации, находились украинские военнопленные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании падения Ил-76. Глава государства сообщил, что СБУ расследует все обстоятельства происшествия, а ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных.

Российский борт упал в 86 километрах от украинской границы в Белгородской области. Его могли поразить с помощью вооружения американского производства, рассказали французские журналисты.