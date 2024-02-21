У Росії за державну зраду затримали громадянку США, яка збирала гроші на ЗСУ

Як зазначають російські медіа, правоохоронці затримали Ксенію Кареліну, яка має подвійне громадянство. У Державному департаменті Штатів не отримали консульського доступу до жінки, але заявили, що "домагатимуться цього".

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Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що затримала 33-річну жінку з подвійним російсько-американським громадянством за підозрою в державній зраді за збір коштів для Збройних сил України та начебто відкриту підтримку Києва. У США не отримали консульського доступу до затриманої. Про це повідомляє CNN.

За інформацією ФСБ, жінку, яка проживала в Лос-Анджелесі, затримали в російському місті Єкатеринбург за "надання фінансової допомоги іноземній державі в діяльності, спрямованій проти російської безпеки".

"Із лютого 2022 року вона в інтересах однієї з українських організацій здійснювала ініціативний збір коштів, які в подальшому були використані для закупівлі Збройними силами України тактичної медицини, техніки, озброєння та боєприпасів", — ідеться в заяві ФСБ.

РосЗМІ повідомили імʼя жінки

Як повідомили у російському державному інформаційному агентстві "РИА Новости", ідеться про Ксенію Кареліну. За словами журналістів, наразі вона оскаржує свій арешт.

На сайті обласного суду Свердловська, де відкрито слідчу справу, у вівторок, 20 лютого, також було зазначено ім'я Ксенії Павлівни Кареліної як обвинуваченої за статтею 275 КК РФ — державна зрада.

Що кажуть у США

За інформацією CNN, державний департамент США заявив, що йому відомо про затриману жінку з американсько-російським громадянством. Представник державного департаменту Метью Міллер заявив журналістам у вівторок, що США не отримали консульського доступу до неї, але в Штатах "домагатимуться цього".

За словами Міллера, Росія не визнає подвійне громадянство та "вважає її перш за все російською громадянкою".

Видання CNN звернулося до посольства США в Москві за коментарем.

Затримана жінка відправляла кошти організації "Разом для України"

Журналісти зазначають, що, імовірно, Нью-йоркська некомерційна організація "Разом для України" — саме та організація, до якої жінка нібито відправляла кошти.

"Президент Росії Володимир Путін неодноразово демонстрував, що він не ставить суверенний кордон, іноземне громадянство чи міжнародний договір вище за власний вузький інтерес", — заявила генеральна директорка "Разом для України" Дора Хом'як.

Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву повідомили, що в Російській Федерації активно здійснюється вербування ув’язнених жінок для участі у війні проти України.