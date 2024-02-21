Китай показав модернізований ударний вертоліт Z-10ME: що відомо про машину (відео)

Машина призначена для боротьби з танками та бронетехнікою противника, але може протистояти і ворожій авіації. Для цього Z-10ME оснащений ракетами класу "повітря-повітря" TY-90.

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Державна корпорація авіаційної промисловості Китаю (AVIC) на виставці авіації в Сінгапурі представила ударний вертоліт Z-10ME. Розробники стверджують, що машина проста в обслуговуванні і може виконувати безліч бойових завдань у складних умовах військових сценаріїв. Про деякі деталі події розповіли 20 лютого журналісти Global Times.

Z-10ME — це тип середньорозмірного багатоцільового ударного гелікоптера власної розробки Changhe Aircraft Industries з пристойними характеристиками, маневреністю в повітрі, вогневою міццю, живучістю, ергономікою і надійністю.

Спостерігачі зазначають, що порівняно з базовою версією Z-10, модернізований Z-10ME, представлений на виставці, має додаткову броню і датчики, які забезпечують гелікоптеру вищий рівень виживаності на полі бою.

Основне завдання гелікоптера — боротьба з танками та бронетехнікою супротивника, однак Z-10 має можливість роботи і по повітряних цілях, а саме по гелікоптерах супротивника. Для цього машина озброєна 70-мм ракетами НАР FS70B, керовані ракети GR5, ракети класу "повітря-земля" CM-502KG і "повітря-повітря" TY-90. Також є 23-мм гарматна установка, споряджена осколково-фугасними боєприпасами та 280-кілограмовий підвісний бак.

Машину оснащено радаром виявлення цілей, розташованим у носовій частині, системою попередження про наближення ракет і системами спрямованої інфрачервоної протидії ракетам із тепловим наведенням (ІЧ). Бак і 280-кілограмовий підвісний бак.

"Демонстрація Z-10ME на авіасалоні в Сінгапурі показує, що Китай надає великого значення цій машині та розглядає її як ключовий продукт для просування на міжнародному ринку", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що китайські вчені винайшли пристрій, який дасть змогу зробити винищувачі J-10C і J-16 НВАК "літаками-невидимками". Винахід використовує фізичні закони низькотемпературної плазми.