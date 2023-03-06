У Китаї розпочали розробку нового електричного вертольота: що відомо

У Пекіні хочуть, щоб розвиток технологій йшов у ногу з новим озброєнням, тому розробляється одразу кілька варіантів вертольота на наступні 20-30 років.

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У КНР стартувала розробка гелікоптера нового покоління на наступні 20-30 років. Про це повідомляє китайське англомовне видання Global Times.

Розробник ударного вертольота Z-10 Ву Сімін заявив, що вже ведуться роботи з розробки нового повітряного судна.

"Вертольоти повинні інтегруватися з поточним та майбутнім розвитком Китаю, а також з технологічним розвитком, щоб відповідати навіть розвитку на 20-30 років уперед. Ми повинні точно оцінити та знайти позицію", — заявив Ву Сімін.

Також він додав, що інженери роблять все, щоб прискорити процес роботи. У виданні наголошують, що Ву з колегами мають досвід уже близько 40 років. Це дозволило їм виробити схему нових розробок: дослідження поточного покоління, попереднє вивчення та проєктування нового покоління, та його майбутнє виробництво. Заявляється, що паралельно ведуться роботи з кількох проєктів.

У Національному комітеті Китаю кажуть, що розробка може також послужити у цивільній авіації, щоб допомогти боротися зі стихійними лихами, кліматичними дослідженнями та морським спостереженням. Крім цього, Ву вважає, що гелікоптер дозволить організувати міські перевезення та сполучення між окремими регіонами. Силова установка новинки буде електричною.

Нагадаємо, 6 березня у ЗМІ писали, що війна в Україні полегшила для США ізоляцію Китаю за рахунок зміцнення відносин у Тихоокеанському регіоні.

3 березня ЗМІ писали, що Китай перемагає Захід у гонці технологій: Пекін лідирує у 37 із 44 важливих технологічних напрямках.