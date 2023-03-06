В Китае начали разработку нового электрического вертолета: что известно

В Пекине хотят, чтобы развитие технологий шло в ногу с новым вооружением, поэтому разрабатывается сразу несколько вариантов вертолета на следующие 20-30 лет.

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В КНР стартовала разработка вертолета нового поколения на следующие 20-30 лет. Об этом сообщает китайское англоязычное издание Global Times.

Разработчик ударного вертолета Z-10 Ву Симин заявил, что уже ведутся работы по разработке нового воздушного судна.

"Вертолеты должны интегрироваться с текущим и будущим развитием Китая, а также с технологическим развитием, чтобы соответствовать даже развитию на 20-30 лет вперед. Мы должны точно оценить и найти позицию", — заявил Ву Симин.

Также он добавил, что инженеры делают все, чтобы ускорить процесс работ. В издании отмечают, что Ву с коллегами имеют опыт уже около 40 лет. Это позволило им выработать схему для новых разработок: исследование текущего поколение, предварительное изучение и проектирование нового поколения, а затем его производство. Заявляется, что параллельно ведутся работы нескольких проектов.

В Национальном комитете Китая говорят, что разработка может также послужить в гражданской авиации, чтобы помочь бороться со стихийными бедствиями, климатическими исследованиями и морским наблюдением. Кроме этого, Ву считает, что вертолет позволит организовать городские перевозки и сообщения между отдельными регионами. Силовая установка новинки будет электрической.

Напомним, 6 марта в СМИ писали, что война в Украине облегчила для США изоляцию Китая за счет укрепления отношений в Тихоокеанском регионе.

3 марта СМИ писали, что Китай побеждает Запад в гонке технологий: Пекин лидирует в 37 из 44 важных технологических направлениях.