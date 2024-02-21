Фінансують "Росатом" і "Сбербанк": в РФ створили новий підрозділ "Союз" для війни в Україні

До "Союзу" увійшли переможці різноманітних світових спортивних змагань. Підрозділ було сформовано на базі Російського союзу бойових мистецтв.

Related video

У РФ створили новий підрозділ "Союз" для війни в Україні, куди набрали спортсменів. Про це пише російське видання "Важные истории".

За інформацією видання, перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко і перший віцепрем'єр Юрій Трутнєв створили для участі у війні проти України загін "Союз", куди увійшли "найкращі з найкращих у своїх спортивних дисциплінах".

Важливо

У РФ застрелився пропагандист, який розповів про втрати росіян у боях за Авдіївку, — соцмережі

У грудні 2022 року на церемонії відкриття форуму бойових мистецтв "Битва чемпіонів-14. Школи проти школи" Юрій Трутнєв оголосив про створення нового підрозділу з "майстрів спорту міжнародного класу, заслужених майстрів спорту, першорозрядників"

"З усіх тих, з ким ми разом проливали піт на тренуваннях, які вирушать на війну в Україну, бо справжні бійці сьогодні — ті, хто проливає кров за нашу Батьківщину", — сказав тоді Трутнєв.

До "Союзу" увійшли переможці світових змагань з кіокусінкай та з кікбоксингу. Підрозділ було сформовано на базі Російського союзу бойових мистецтв. Впродовж року до грудня 2023 року, до загону вступило 145 осіб.

Тренувалися новобранці у Російському університеті спецназу у Чечні.

Згідно з фінансовими документами, до донорів "Союзу" входить "Росатом", "Сбербанк", "Русгідро", "Лукойл" і ВТБ.

Нагадаємо, що у Новомихайлівці снайпери із загородзагонів гнали вперед найневдалішу бригаду ЗС РФ. Цю бригаду кілька разів відправляли на штурм укріплень ЗСУ, вона зазнавала значних втрат, надалі її відновлювали.

Раніше повідомлялося, що армія РФ зосередила на Куп'янському напрямку близько 44 тисяч осіб, тоді як у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" дислоковано 200 тисяч окупантів.