За словами сенатора від Камчатського краю РФ Бориса Невзорова, через поступки глави МЗС СРСР Едуарда Шеварднадзе РФ щорічно втрачає 500 тисяч тонн риби та краба. Не доступні й дорогі нафтогазові родовища.

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Влада РФ може денонсувати "угоду Шеварднадзе — Бейкера", за якою розмежували простір Берингової протоки. Про це повідомляє The Moscow Times.

Угоду уклали 1990 року. Її положення передбачають, що Сполученим Штатам перейшли близько 30 000 кв. км виключної економічної зони СРСР і понад 40 000 кв. км шельфу. Але в осяжному майбутньому РФ може відмовитися від виконання домовленостей.

Відповідну заяву на пленарному засіданні російської Держдуми в середу, 21 лютого, зробила представниця комітету з міжнародних справ Роза Чемерис.

"Наступною (для денонсації. — ред.) буде угода про співпрацю щодо Берингової протоки, укладена в 1990 році між Шеварднадзе і держсекретарем США Джеймсом Бейкером", — заявила представниця комітету.

За даними "Интерфакс", ці слова підтвердив заступник міністра сільського господарства РФ Максим Увайдов, який теж був на засіданні.

Карта Берингової протоки

Цей договір застосовується на тимчасовій основі, оскільки не був ратифікований російським парламентом. Російські чиновники обговорюють його денонсацію з 2020 року. Про перспективи угоди раніше йшлося на закритому засіданні в Раді Федерації.

Карта Берингової протоки

Припинити дію угоди й, по суті, оголосити російською частину економічної зони, яка зараз перебуває під контролем США, у жовтні 2023 року запропонував сенатор від Камчатського краю РФ Борис Невзоров. Він вважає, що договір Шеварднадзе — Бейкера має дискримінаційний характер, оскільки таким чином РФ залишилася без 78 тис. кв. км Берингового моря.

Невзоров сказав, що розмежування має проходити по серединній лінії. Але через поступки Едуарда Шеварднадзе кордон пройшов за американською ортодромічною прямою лінією. В іншому разі, за його словами, РФ щорічно видобувала б 500 тисяч тонн риби й краба і мала б доступ до нафтогазових родовищ, які оцінюються в сотні мільярдів доларів.

Угода про Лінію Шеварднадзе-Бейкера

Глава МЗС СРСР Едуард Шеварднадзе і держсекретар США Джеймс Бейкер 1 червня 1990 року у Вашингтоні підписали цю угоду.

Але радянський, а згодом російський парламент його не ратифікував. З цієї причини домовленості з 15 червня 1990 року діють на тимчасовій основі.

Одне з положень договору передбачає, що ділянка континентального шельфу, яка відійшла від частини Берингового моря до РФ, становить 4,6 тисячі км². Це на 74 000 км² менше від шельфу, який у подібних випадках розмежування покладається по серединній лінії.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін минулого року пропонував РФ вийти з конвенції Ради Європи про захист національних меншин.

Також повідомлялося, що можливий наступник Путіна Микола Патрушев попередив сусідні країни про можливий хаос.