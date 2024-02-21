По словам сенатора от Камчатского края РФ Бориса Невзорова, из-за уступок главы МИД СССР Эдуарда Шеварднадзе, РФ ежегодно теряет 500 тысяч тонн рыбы и краба. Не доступны и дорогостоящие нефтегазовые месторождения.

Related video

Власти РФ могут денонсировать "соглашение Шеварднадзе — Бейкера", по которому разграничили пространство Берингова пролива. Об этом сообщает The Moscow Times.

Соглашение заключили в 1990 году. Его положения предусматривают, что Соединенным Штатам перешли около 30 000 кв. км исключительной экономической зоны СССР и более 40 000 кв. км шельфа. Но в обозримом будущем РФ может отказаться от выполнения договоренностей.

Соответствующее заявление на пленарном заседании российской Госдумы в среду, 21 февраля сделала представительница комитета по международным делам Роза Чемерис.

"Следующим (для денонсации. — ред.) будет соглашение о сотрудничестве по Берингову проливу, заключенное в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером", — заявила представительница комитета.

По данным "Интерфакс", эти слова подтвердил замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, который тоже был на заседании.

Карта Берингова пролива

Этот договор применяется на временной основе, т.к. не был ратифицирован российским парламентом. Российские чиновники обсуждают его денонсацию с 2020 года. О перспективах соглашения прежде говорилось на закрытом заседании в Совете Федерации.

Карта Берингова пролива

Прекратить действие соглашения и, по сути, объявить российской часть экономической зоны, которая сейчас находится под контролем США, в октябре 2023 года предложил сенатор от Камчатского края РФ Борис Невзоров. Он считает, что договор Шеварднадзе — Бейкера носит дискриминационный характер, поскольку таким образом РФ осталась без 78 тыс. кв. км Берингова моря.

Невзоров сказал, что разграничение должно проходить по срединной линии. Но из-за уступок Эдуарда Шеварднадзе граница прошла по американской ортодромической прямой линии. В противном случае, по его словам, РФ ежегодно добывала бы 500 тысяч тонн рыбы и краба и имела бы доступ к нефтегазовым месторождениям, которые оцениваются в сотни миллиардов долларов.

Соглашении о Линии Шеварднадзе-Бейкера

Глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер 1 июня 1990 года в Вашингтоне подписали это соглашение.

Но советский, а впоследствии российский парламент его не ратифицировал. По этой причине договоренности с 15 июня 1990 года действуют на временной основе.

Одно из положений договора предусматривает, что участок континентального шельфа, отошедший от части Берингова моря к РФ — 4,6 тысячи км². Это на 74 000 км² меньше шельфа, который в подобных случаях разграничении полагается по срединной линии.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в прошлом году предлагал РФ выйти из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

Также сообщалось, что возможный преемник Путина Николай Патрушев предупредил соседние страны о возможном хаосе.