ЗСУ матимуть право атакувати з F-16 військові цілі РФ за межами України, — НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що союзники Києва прагнуть, щоб передача винищувачів сталася якнайшвидше, але їх ефективність буде більшою, якщо пілоти матимуть високий рівень підготовки.

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Після отримання від союзників винищувачів F-16 Україна матиме право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами українських територій. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода".

На запитання, коли Україна зможе розмістити винищувачі F-16, Столтенберг відповів, що це неможливо спрогнозувати. Він підкреслив, що всі союзники України прагнуть, щоб це сталося якнайшвидше, але додав, що ефективність F-16 буде більшою, якщо пілоти матимуть високий рівень навчання, а екіпажі технічного обслуговування та інший персонал будуть готові до роботи належним чином.

"Тож я думаю, що ми повинні слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові або коли союзники будуть готові розпочати надсилання та доставку F-16. Чим швидше тим краще", — каже він.

За словами Столтенберга, кожен союзник буде самостійно вирішувати, чи надавати Києву винищувачі F-16, оскільки у них різна політика. Проте, водночас, він підкреслив, що війна в Україні є загарбницькою і Україна має право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України.

Нагадаємо, 21 лютого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ніхто точно не знає, коли Україна отримає американські винищувачі F-16.

15 лютого начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк повідомив, що рішення щодо постачання літаків F-16 ухвалені. З його слів, Україна не оголошуватиме дату отримання літаків.

25 січня речник Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат розповів, що поки передача винищувачів F-16 може бути недоречною через те, що не всі пілоти навчані. Також ще потрібно підготувати інфраструктуру.