В ексочільника Чернігівської обласної ВЛК знайшли майже $1 млн, — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, затриманий працював головою комісії до літа 2021 року. Розслідування триває, однак правоохоронці поки офіційно не підтверджували інформацію про викриття колишнього топпосадовця.

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Майже 1 мільйон доларів виявили під час обшуку в київській квартирі колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікувальної комісії (ВЛК). Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Наразі відомо, що Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Обшук проводився 21 лютого в межах розслідування відкритого кримінального провадження, відеофрагмент якого розміщено у соцмережі.

Зазначимо, що затриманий працював головою Чернігівської обласної ВЛК до літа 2021 року.

"Суспільне" звернулося за коментарем до управління СБУ в Чернігівській області. Поки що на момент публікації новини коментарів і пояснень не надходило.

Розслідування триває.

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