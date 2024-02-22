У экс-главы Черниговской областной ВВК нашли почти $1 млн, — СМИ (видео)

По данным журналистов, задержанный работал председателем комиссии до лета 2021 года. Расследование продолжается, однако правоохранители пока официально не подтверждали информацию о разоблачении бывшего топ-чиновника.

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Почти 1 миллион долларов обнаружили во время обыска в киевской квартире бывшего председателя Черниговской областной военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что Деснянский районный суд Чернигова отправил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. Обыск проводился 21 февраля в рамках расследования открытого уголовного производства, видеофрагмент которого размещен в соцсети.

Отметим, что задержанный работал председателем Черниговской областной ВВК до лета 2021 года.

"Суспільне" обратилось за комментарием в управление СБУ в Черниговской области. Пока что на момент публикации новости комментариев и объяснений не поступало.

Расследование продолжается.

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Фокус писал, что НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых действующего народного депутата Украины и его сообщника. Обоих уличили в получении взятки в размере 85 тысяч долларов.

22 ноября 2023 года суд избрал меру пресечения народному депутату Андрею Одарченко. Его подозревают в попытке дать взятку главе Госагентства по восстановлению Мустафе Найему на сумму 50 тысяч долларов.