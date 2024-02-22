РФ створила загін зі спортсменів для участі у війні: бойовиків спонсорують "Росатом" і "Сбербанк"

У Центрі національного спротиву зазначили, що за навчання майбутніх членів окупаційної армії відповідає російський університет спецназу в Чечні.

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У Російській Федерації створили спеціальний загін зі спортсменів для участі у війні проти України, який спонсорують державні компанії. Про це повідомили в четвер, 22 лютого, у Центрі національного спротиву.

Як зазначають координатори підпілля, загін під назвою "Союз" створили за ініціативи першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка.

Туди, як додають у ЦНС, увійшли учасники спортивних змагань, зокрема, турнірів бойових мистецтв.

Спонсорами загону виступають "Росатом", "Сбербанк" та інші держкомпанії, які за час повномасштабної війни витратили десятки мільйонів рублів на закупівлю зброї та оптичного обладнання.

У Центрі зазначили, що за навчання майбутніх членів окупаційної армії відповідає російський університет спецназу в Чечні.

Нагадаємо, 8 лютого в Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях окупанти продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей. До служби в Збройних силах Російської Федерації готують підлітків у Запорізькій області. Також дітям планують проводити лекції щодо війни, а також "російської історії".

Також, за даними Центру нацспротиву, для штурму українських позицій Росія завербувала десятки тисяч громадян країн Азії та Африки. Це найманці із Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту й інших країн Середньої Азії. Російська Федерація обіцяє їм заробіток від двох до чотирьох тисяч доларів, однак фактично вони отримують лише кілька сотень доларів.