Серія вибухів пролунала в Маріуполі: є ураження та постраждалі окупанти, — Андрющенко (відео)

Після пуску ракет російські військові підняли в небо гвинтокрили. В Кальміуському районі працювала протиповітряна оборона ворога, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Вдень 22 лютого у районі тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області пролунала серія вибухів. Радник міського голови Петро Андрющенко розповів про наслідки атаки у своєму Telegram-каналі.

З його слів, серія вибухів пролунала на північному заході від Маріуполя. У Кальміуському районі була зафіксована робота російської протиповітряної оборони, відбувся пуск щонайменше трьох ракет. Одночасно з цим вилетіли ворожі гвинтокрили в бік Волновахи.

Робота ППО в Маріуполі

Петро Андрющенко розповів, що близько 14:00 над Маріуполем пролетіло два літаки з напрямку Приморсько-Ахтарськ на північний схід. Борти летіли низько та гучно, після чого зник мобільний зв'язок та інтернет в більшості районів міста.

О 14:15 було чутно звук прольоту "чогось" над міст із Запорізького напрямку до Ростова-на-Дону. Працювала російська ППО, проте також щось впало в промзону між Аглофабрикою та Маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча.

"Кара небесна чи уламки — встановлюємо, але військові автобуси, що використовують як швидкі, — в дорозі зафіксовано. Одночасно пройшли гвинтокрили в бік Волновахи", — сказав Петро Андрющенко.

Він наголосив, що є ураження та постраждалі російські військові, проте поки невідомо, де "прилетіло" та кількість жертв.

"Привіт в Новоазовський район чи тимчасово окупований росіянами Таганрог точно пройшов. Чекаємо новин звідти", — наголосив він.

Місцевий Telegram-канал "Мариуполь сейчас" повідомив з посиланням на росіян, що на підльоті до Маріуполя нібито було знищено три ракети Storm Shadow.

Нагадаємо, 20 лютого радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що біля міста окупанти сконцентрували велику кількість особового складу та військової техніки. З його слів, ворог може готуватися до атаки на Вугледар.

Того ж дня в Маріуполі зафіксували техніку ЗС РФ з новими маркуваннями. Радник мера Андрющенко вважає, що це можуть бути підрозділи мотопіхотного спрямування.