В Маріуполі пролунали вибухи на залізниці: є постраждалі, — радник мера

Окупанти заявляють, що вибухи — то результат роботи ППО, натомість офіційна влада пише, що стався вибух на залізничному полотні.

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В окупованому росіянами місті Маріуполь на Донеччині пролунали гучні вибухи. Про це в своєму телеграм-каналі 21 лютого повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Вибухи. Деталі згодом", — написав він.

За кілька хвилин Андрющенко розповів деталі інциденту. За його інформацією, вибухало на залізниці.

"Деталі. Не "бавовна", на жаль, але ще вечір. Смішна версія р*сні про ППО — ну ви в курсі. Реальність — підірвались окупаційні інженерники в районі Гавані (Приморській район). Залізницю знов хотіли полагодити. Полагодили. Пакетування в процесі", — проінформував радник міського голови.

Нагадаємо, що російські колони з транспортних тягачів увесь день везли спалену військову техніку з Авдіївки. Машини перекидали на утилізацію в Маріуполь Донецької області.

Росіяни завезли в окупований Маріуполь заробітчан із Центральної Азії. За даними ЦНС, у тимчасово окупованому місті вже перебувають близько 50 тисяч росіян і представників країн Центральної Азії.