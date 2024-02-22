У США прогнозують "катастрофічний" дефіцит боєприпасів в Україні з квітня, — ABC

За словами журналістів, кінець березня буде найнебезпечнішим часом для Сил оборони. Без постачання зброї Україна не зможе захистити всі об'єкти, які захищає зараз.

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Представники США оцінюють, що до весни ЗСУ можуть зіткнутися з "катастрофічною" нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Про це повідомляє телеканал ABC з посиланням на джерела.

Повідомляється, що "кінець березня" буде особливо небезпечним часом для українських військ, якщо новий пакет американської допомоги не схвалять. За словами ще одного чиновника США, поки складно спрогнозувати, на який саме час припаде найбільший дефіцит, але становище може погіршитися до весни.

Протягом весни й до літа становище погіршуватиметься, майбутній період неназваний представник Міноборони США схарактеризував як критичний. До всього іншого, очікується і брак засобів ППО.

"Те, що захищене сьогодні — вони не зможуть захистити всі ці об'єкти в майбутньому, якщо не триватимуть постачання ракет-перехоплювачів", — зазначив співробітник відомства і додав, що якщо у РФ буде перевага в повітрі, характер бойових дій зміниться.

Україні терміново необхідні й малі, і великі боєприпаси, включно з керованими ракетами для РСЗВ HIMARS.

Повідомляється також, що Україні потрібні кошти для будівництва інфраструктури для підтримки винищувачів F-16, які можуть з'явитися на озброєнні Повітряних сил України цього року. Зокрема, ЗСУ необхідні злітно-посадкові смуги та місця розміщення літаків.

Без додаткового фінансування, США не зможуть і навчати пілотів.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що США не надаватимуть підтримку Україні як кредитування.

Також повідомлялося, що в Мінфіні назвали країни та організації, які передали Україні найбільше фінансової допомоги (фото).