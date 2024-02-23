Щоб знизити внутрішню критику: у британській розвідці розповіли, як Путін бореться з інакомисленням росіян

За даними Міноборони Британії, Володимир Путін хоче змусити замовкнути внутрішніх критиків війни проти України.

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Протягом тривалого часу влада в Росії придушувала інакомислення. Після повномасштабного вторгнення в Україну ці дії були ще більш посилені з метою придушення критики через військові дії. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter 23 лютого.

Щодо останнього зведення зазначають, що 14 лютого президент Росії Володимир Путін затвердив закон, який дозволяє конфісковувати майно за розповсюдження ймовірно "фальшивої інформації" про дії російських Збройних сил.

Згідно з даними британської розвідки, основна мета цього заходу полягає в придушенні внутрішньої критики у зв'язку з військовими діями проти України.

Двома днями раніше "Комітет з іноземного втручання" Держдуми вніс на розгляд законопроєкт, покликаний розширити сферу віднесення Росії до "небажаних" організацій.

"Ці кроки є частиною ширшої тенденції: спроб російської влади обмежити внутрішнє інформаційне середовище, щоб знизити внутрішню критику та інакомислення. Хоча ця тенденція спостерігалася впродовж багатьох років, вона суттєво посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — зазначають у Міноборони Британії.

Звіт британської розвідки 23 лютого

Нагадаємо, що в грудні 2023 року в ГУР повідомили, що російські пропагандисти намагаються зробити образ свого президента Володимира Путіна більш "бадьорим", адже останнім часом із цим спостерігаються проблеми.

19 грудня президент Росії Володимир Путін назвав Росію "єдиним гарантом суверенітету і цілісності" України. За його словами, "західні землі" Україні віддав Йосип Сталін після Другої світової війни, а ті країни, які втратили ці території, насамперед Польща, хочуть їх нібито повернути.