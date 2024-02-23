Автомобілі європейського та американського виробництва, як розповів французький військовий, були задумані як демонстрація технологій, але в бруді та холоді це не завжди спрацьовує.

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Гризуни з'їли кабелі на деяких транспортних засобах іноземного виробництва на фронті українсько-російської війни. Про це повідомляє Le Figaro.

Деякі захисні оболонки для електричних дротів, як розповів один французький військовий, зроблені з кукурудзяного волокна. Екологічний аспект фактично зіграв злий жарт, залишивши українських військових без деякої техніки. Він розповів, що західні автомобілі були задумані як демонстрація технологій, але в бруді та холоді це не завжди спрацьовує.

"Явище маргінальне, але воно розповідає про реальність західної військової техніки", – пояснив солдат.

Українські військові, як йдеться у повідомленні, не очікували таких наслідків. З його слів, "на щастя, в українців ще було кілька корочок" на складі, старе радянське обладнання.

Видання зазначило, що за два роки після початку війни українська армія перетворилася на військо, яке гідне бути у складі НАТО. ЗСУ мають у свожму складі не тільки сучасні зразки зброї, але ще й озброєння радянського виробництва.

Нагадаємо, 23 лютого видання Financial Times повідомило, що європейські столиці поспішають залучити 1,5 мільярда доларів екстреного фінансування, щоб забезпечити Україну артилерійськими снарядами з-за кордону для підтримки лінії фронту проти Росії. Франція та Греція, за інформацією журналістів, наполягають на тому, що потрібно закуповувати зброю та боєприпаси лише у виробників із ЄС та Норвегії, що завадить фінансуванню чеського плану або постачанню боєприпасів зі США.