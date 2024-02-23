Автомобили европейского и американского производства, как рассказал французский военный, были задуманы как демонстрация технологий, но в грязи и холоде это не всегда срабатывает.

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Грызуны съели кабели на некоторых транспортных средствах иностранного производства на фронте украинско-российской войны. Об этом сообщает Le Figaro.

Некоторые защитные оболочки для электрических проводов, как рассказал один французский военный, сделаны из кукурузного волокна. Экологический аспект фактически сыграл злую шутку, оставив украинских военных без некоторой техники. Он рассказал, что западные автомобили были задуманы как демонстрация технологий, но в грязи и холоде это не всегда срабатывает.

"Явление маргинальное, но оно рассказывает о реальности западной военной техники", — пояснил солдат.

Украинские военные, как говорится в сообщении, не ожидали таких последствий. По его словам, "к счастью, у украинцев еще было несколько корочек" на складе, старое советское оборудование.

Издание отметило, что за два года после начала войны украинская армия превратилась в войско, которое достойно быть в составе НАТО. ВСУ имеют в своем составе не только современные образцы оружия, но еще и вооружение советского производства.

Напомним, 23 февраля издание Financial Times сообщило, что европейские столицы спешат привлечь 1,5 миллиарда долларов экстренного финансирования, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами из-за рубежа для поддержки линии фронта против России. Франция и Греция, по информации журналистов, настаивают на том, что нужно закупать оружие и боеприпасы только у производителей из ЕС и Норвегии, что помешает финансированию чешского плана или поставке боеприпасов из США.